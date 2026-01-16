Jóvátétel kifizetésével megúszhatja Győrffy Balázs, a nőverő exfideszes képviselő

Bár eltörte egy nő orrát és két férfit is bántalmazott egy budapesti szórakozóhelyen Győrffy Balázs volt fideszes európai parlamenti képviselő, feltehetően mégsem kell komolyabb következményekkel szembenéznie nőverési ügye után – írja a 24.hu. A súlyos testi sértéssel és más bűncselekménnyel gyanúsított politikus jóvátételt szeretne fizetni áldozatainak.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

2024 augusztusában a Fidesz Facebook-oldalán jelent meg egy poszt, amiben többek között azt írták, „Győrffy Balázs EP-képviselő a múlt éjjel ittas állapotban vitába keveredett egy hölggyel, és a vita tettlegességig fajult. Győrffy Balázs viselkedésére nincs mentség, aki ilyen vállalhatatlanul és elfogadhatatlanul cselekszik, annak azonnal távoznia kell a közösségünkből”.

A hírt Győrffy is megerősítette a saját oldalán, egyúttal minden közéleti pozíciójáról lemondott, visszaadta EP-mandátumát is, és kilépett a Fideszből. Sajtóhírek szerint a politikus a Lánchíd közelében lévő egyik szórakozóhelyen szólhatott be egy nőnek, ezt annak társasága nem vette jó néven: verekedés tört ki. A 24 értesülése szerint a politikus akkora erővel ütötte meg a nőt, hogy nyolc napon túl gyógyuló orrcsonttörést szenvedett. A Győrffy által bántalmazott két férfi könnyű sérüléseket szerzett.

A történtek után nyomozás indult, 2025 februárban Győrffy beismerte a bűnösségét súlyos testi sértésben és két rendbeli könnyű testi sértésben. Azóta több mint egy év telt el, ennyi időt kellett várni, hogy elkészüljön az igazságügyi orvosszakértői bizonyítás, és kiderüljön, maradandó volt-e a megvert nő sérülése, illetve, hogy lezárják az ügyet. A sértett csonttöréses sérülésének abból a szempontból volt jelentősége, hogy súlyos sérülés esetén meg lehet úszni a vádemelést, maradandó fogyatékosság esetén viszont nem.

A lap szerint a hatóságok lezárták az ügyet, és az igazságügyi orvosszakértői vélemény elkészülte után az ügyészség döntött a vádemelés kérdéséről is. A szakvélemény szerint nem maradandóak a nő sérülései, és az ügyészség nem emel vádat a politikus ellen, ha fél éven belül sikerül megállapodnia az áldozataival.

„Az eljárás során a gyanúsított a bűncselekmények elkövetését (a szakvélemény alapján 1 esetben súlyos testi sérülés, 2 esetben könnyű testi sérülés okozását) elismerte, tettét megbánta, egyúttal vállalta, hogy a bűncselekményekkel okozott sérelmet jóváteszi. Erre nézve indítványozta az ügy közvetítői eljárásra utalását. A sértettek jogi képviselőjük útján szintén kérték a közvetítői eljárás lefolytatását, ahhoz kifejezetten hozzájárultak.

A törvényi feltételek fennállása miatt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a büntetőeljárást a napokban hat hónapra felfüggesztette, és az ügyet közvetítői eljárásra utalta – közölte az ügyész.

Ha a közvetítői eljárás eredményes, azaz a gyanúsított az áldozat által elfogadott módon és mértékben jóváteszi cselekedetét, akkor sor kerülhet a büntetőeljárás megszüntetésére.