Rendkívül súlyos jogsértésnek ítélte a bíróság, hogy a Magyar Nemzet poloskaként ábrázolta Magyar Pétert, és a kiirtására buzdított

Pert nyert Magyar Péter a Mediaworks ellen, nem hasonlíthatják többé poloskához, derül ki a Debreceni Törvényszék ítéletéből. A Tisza elnöke azért perelte be a kormánymédia legnagyobb kiadóját, mert a Magyar Nemzet és a HAON több cikkben is „Poloska Peti”-nek nevezte, olyanokat írtak, hogy Magyar „egy poloska, akit el kell takarítani a normális emberi élet útjából”, illetve olyan képeket közöltek, melyen egy Magyar Péter feliratú poloskát rovarírtóval fújnak le, valamint melyen egy nemzeti címerrel ellátott fekete bakanccsal taposnak el „Én is Magyar poloskaírtó vagyok!” felirat alatt egy poloskát, aminek feje helyén Magyar Péteré van.

Az ítélet szerint a Mediaworks ezzel megsértette Magyar a becsület védelméhez és emberi méltóságához fűződő emberi jogait. Ezért bocsánatkérésre, valamint sérelemdíj fizetésére kötelezték a kiadót. A bíróság a Mediaworksot eltiltotta attól is, hogy Magyart poloskának nevezzék, ahhoz hasonlítsák vagy akként ábrázolják, vagy hogy azt írják, őt el kell takarítani a normális élet útjából. A sérelmezett cikkeket még az ítélet előtt leszedték a Mediaworks weboldalairól.

Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A bíróság szerint lehet kritizálni Magyart, akár azért is, mert lehallgatta feleségét, a pártvezérnek pedig tűrnie kell közéleti tevékenységére vonatkozó kritikát. A HAON és a Magyar Nemzet viszont nem ezt tette, hanem dehumanizálta Magyart, mikor „egy állattal, a poloska rovarral – mely gusztustalan és írtandó – azonosítják, annak negatív tulajdonságait hozzá kötik”, miközben politikai ellenfelei emberi formában maradnak a közölt illusztrációkon.

Ráadásul a megjelent anyagok nem csak dehumanizálták Magyart, hanem dehumanizált formájában kiírtását, elpusztítását is megjelenítették, és erre buzdították az olvasókat, ez pedig nem megengedhető – áll az ítéletben. A bíróság szerint ezzel a Mediaworksnél ismételt és rendkívűl súlyos jogsértést követtek el. Ezek a közlések nem tekinthetők közügynek, hanem „a Magyarországon sajnálatosan eldurvuló politikai viták olyan vadhajtása, amelyet a kulturált és igényes politikai közbeszéd semmiképpen sem bír el” – írja a Törvényszék.

Magyar Péter azt közölte, hogy az ügyben jelképes összegű sérelemdíjat kért megítélni, amit a bíróság végül 1,2 millió forintban állapított meg. „Hasonló eljárást kezdeményezek minden propaganda médium és propagandista ellen és politikus ellen. A később ebből befolyó több százmillió forint kártérítést nehéz sorsú családoknak ajánlom fel” – tette hozzá Magyar.