Rendkívüli ülésre hívják össze az EU nagyköveteit Grönland miatt

Az Európai Unió nagykövetei ma rendkívüli ülést tartanak, miután Donald Trump vámok kivetésével fenyegette meg azt a nyolc szövetségesét, amely ellenzi a Grönland felvásárlására irányuló javaslatát.

Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

Az elnök szerint február 1-jétől 10 százalékos vámot vetnek ki, amely június 1-jén akár 25 százalékra is emelkedhet, és Dánia mellett Norvégiát, Svédországot, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Hollandiát és Finnországot érintené. Trump szerint az importvámok addig maradnak érvényben, amíg „megállapodás nem születik Grönland teljes és teljes körű megvásárlásáról” az Egyesült Államok részéről.

A soros EU-elnökséget betöltő Ciprus szombat késő este jelentette be, hogy vasárnapra összehívta az ülést. Az EU diplomatái szerint az ülés délután 5 órakor kezdődik. A megszólaló európai vezetők egyébként egységesen elítélték Trump zsarolását, és még az amerikai kormányzattal ideológiai rokonságban álló európai szélsőjobb pártok is egymás után fordulnak szembe Trumppal. (via BBC)