A hivatalos adatok szerint 5 százalékkal nőtt a kínai GDP – független elemzők szerint ennél kevesebb lehetett a növekedés

A kínai gazdaság 5 százalékkal nőtt 2025-ben, ezzel teljesítette a pekingi kormány által kitűzött, „nagyjából 5 százalékos” éves növekedési célt – közölte hétfőn a kínai statisztikai hivatal. A világgazdaság második legnagyobb szereplőjének teljesítményét elsősorban az export húzta, ami még az amerikai vámintézkedések ellenére is erős maradt, írja az Associated Press.

Az utolsó negyedévben a növekedés üteme 4,5 százalékra lassult, ami a legalacsonyabb érték 2022 vége óta – Kína ekkor kezdte feloldani a COVID-járvány miatt bevezetett szigorú korlátozásokat.

A húzóerő továbbra is az export: a külkereskedelem 2025-ben rekordszintű, 1,2 billió dolláros többletet hozott Kínának, ami ellensúlyozta a gyenge lakossági fogyasztást és az alacsony üzleti beruházásokat. A kínai áruk iránti kereslet az Egyesült Államokon kívül tovább nőtt, bár egyre több ország – köztük Mexikó és az Európai Unió – fontolgat védővámokat saját iparaik védelmében. Az amerikai vámpolitika más országokat viszont közelebb sodor Kínához: Kanada épp múlt héten állapodott meg vámcsökkentésről Kínával.

Konténerhajók Csingtao kikötőjében. Fotó: STR/AFP

A kínai kormány gazdaságélénkítő intézkedései – köztük beruházások, lakáspiaci támogatások és fogyasztási ösztönzők – egyelőre mérsékelt hatást értek el. A lassulás egyik fő oka a lakóingatlan-piac gyenge teljesítménye. A kínai kormány ezzel párhuzamosan tovább folytatja a fogyasztásösztönző programokat, például a régi autók és háztartási gépek cseréjét támogató visszatérítéseket, bár ezek 2026-ban várhatóan mérséklődnek. Peking emellett kiemelt fontosságot tulajdonít a mesterséges intelligencia és más csúcstechnológiai iparágak fejlesztésének, hogy csökkentse függőségét az amerikai technológiától.

Bár a hivatalos adatok 5 százalékos bővülést mutatnak, a független Rhodium Group elemzői szerint Kína tényleges növekedése 2025-ben inkább 2,5–3 százalék közé esett. A Deutsche Bank előrejelzése szerint 2026-ban tovább lassulhat a gazdaság, várhatóan 4,5 százalék körüli éves növekedéssel.