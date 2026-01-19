Trump már azzal indokolja grönlandi terveit, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat

Az elnök azt is vitatja, hogy Grönland Dániáé lenne, hiszen nincs róla papír, és csak annyi történt, hogy „több száz éve egy hajójuk kikötött ott”.

Donald Trump amerikai elnök egy norvég miniszterelnöknek küldött levélben a Nobel-békedíjjal hozta összefüggésbe, hogy meg akarja szerezni az amúgy Dániához tartozó Grönlandot. A levélben Trump azt sérelmezte, hogy nem kapta meg a kitüntetést, noha szerinte több mint „nyolc háborút állított meg”.

„Tekintettel arra, hogy az önök országa úgy döntött, nem adja nekem a Nobel-békedíjat, pedig TÖBB MINT nyolc háborút is megállítottam, többé nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békére törekedjek” – írta az amerikai elnök Jonas Gahr Støre norvég kormányfőnek. Hozzátette: „A világ addig nem lesz biztonságban, amíg nem szerezzük meg a teljes irányítást Grönland felett”.

A norvég miniszterelnök közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy a Nobel-békedíjat nem a kormány, hanem egy független bizottság ítéli oda. „Többször is világosan elmagyaráztam Trump elnöknek, hogy a döntést nem a norvég kormány hozza – ez közismert tény” – szögezte le Støre.

Januárban María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető Trumpnak ajándékozta saját Nobel-békedíját. Ezek után a norvég Nobel Intézet az amerikai nyomásgyakorlásra reagálva leszögezte, hogy „a Nobel-díj kihirdetése után azt nem lehet visszavonni, megosztani vagy másokra átruházni. A döntés végleges és örökre érvényes.” Azaz hiába kerül más birtokába maga az érme, attól még nem változik az, kinek ítélték oda a díjat.

Eközben egyre több európai vezető sürget komoly ellenintézkedéseket, már egy 93 milliárd eurós vámcsomag is tervben van a Financial Times szerint.

Trump levelének teljes szövege:

„Kedves Jonas!

Tekintettel arra, hogy az önök országa úgy döntött, nem adja nekem a Nobel-békedíjat, pedig TÖBB MINT nyolc háborút is megállítottam, többé nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békére törekedjek – bár ez továbbra is elsődleges marad –, hanem mostantól az Egyesült Államok javát és érdekét is mérlegelhetem.

Dánia nem tudja megvédeni azt a területet Oroszországtól vagy Kínától, és miért is lenne az ő »tulajdonjoguk« egyáltalán? Nincsenek erről írásos dokumentumok; csupán annyi történt, hogy több száz éve egy hajójuk kikötött ott – de nekünk is voltak hajóink, amelyek szintén kikötöttek ott.

Én többet tettem a NATO-ért, mint bárki annak megalapítása óta, ezért most a NATO-n a sor, hogy tegyen valamit az Egyesült Államokért.

A világ addig nem lesz biztonságban, amíg nem szerezzük meg a teljes irányítást Grönland felett.

Köszönöm!

DJT, elnök”