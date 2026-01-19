Vádat emelt az ügyészség Semjén Zsolt és Rogán Antal nyilvános megrágalmazása miatt

Cikkünk frissül

Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt vádat emelt az ügyészség egy férfi ellen, aki két vezető politikust rágalmazott meg.

A Fővárosi Főügyészség nem nevezte meg, ki ellen emeltek vádat, de a közleményük alapján arra lehet következtetni, hogy Káncz Csaba az érintett, aki szeptember 13-án reggel a Szőlő utcai botrány kapcsán rágalmazta meg Semjén Zsoltot és Rogán Antalt kiskorúak ellen elkövetett visszaéléssel, holott erre semmilyen bizonyítéka nem volt.

Káncz ügyvédei tudomásunk szerint még nem értesültek arról, hogy vádat emeltek volna a férfi ellen.

Fotó: Németh Dániel/444

Az ügyészségi közleményben annyi szerepel, hogy „szeptember 13-án kora reggel az egyik internetes közösségi portálon, a mindenki számára elérhető profiljában közzétett egy bejegyzést a Budapesti Javítóintézetben történt visszaélésekkel kapcsolatban. Ebben hivatkozott a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) korábbi vezetőjére, aki egy interjúban azt mondta, hogy pletykák szerint vezető politikusok is érintettek lehetnek az ügyben. A vádlott a bejegyzés alatt közzétett egy fényképet is, amelyen az általa a posztjában konkrétan is megnevezett politikusok voltak láthatók.”

Ezek mind ráillenek Káncz posztjára, ami még mindig elérhető. Az ügyészség szerint ezek az alá nem támasztott állítások és híresztelések alkalmasak voltak arra, hogy „a sértettek jóhírnevét, társadalmi megbecsülését sértsék, ugyanis annak látszatát keltették, hogy a személyük súlyos bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódik.”

A közleményben egyébként a két vezető politikust sem nevezték meg. Semjén és Rogán magánvádas eljárást indított, ennek a végén emelt vádat az ügyészség. A vádlott ellen pénzbüntetést kértek.

Kánczot tavaly hallgatták ki a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt tanúként, tudomásunk szerint ő volt az egyetlen, akit emiatt beidéztek.

Az időközben megdőlt jelentésében Tuzson Bence Kánczra alapozva írta azt is, hogy a Szőlő utcai botrányban titkosszolgálati szál is felmerült, ugyanis azzal vádolták meg, hogy együttműködik a brit titkosszolgálattal. Ezt Káncz visszautasította, ráadásul az érintett időszak alatt átment a C típusú nemzetbiztonsági átvilágításon is.

Az ő posztja, illetve a Juhász Péter volt együttes politikusnak nyilatkozó Látó János miatt indult a parlamentben a „Zsolti bácsizás”, amit fideszes politikusok államellenes puccskísérletnek tartott, Semjén Zsolt pedig emelt hangon kérte ki magának, hogy ehhez az ügyhöz bármi köze volna.

Az ügyészség vizsgálta, de nem tudja, ki lehet az a „Zsolti bácsi”.