Az energiaválság miatt Zelenszkij kihagyhatja Davost

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, Ukrajna energiaválságának megoldása a legfőbb prioritás, ez megakadályozhatja abban hogy elutazzon a davosi Világgazdasági Fórumra. Zelenszkij annak ellenére maradhat távol, hogy a békeszerződés, a “jóléti terv”, illetve a biztonsági garanciák kidolgozása folyamatban van.

Zelenszkij konzultált Ukrajna energiaügyi központjával, és megbeszéléseket tartott arról, hogy az orosz támadások okozta áram- és fűtéshiányt hogyan lehetne kezelni.

„Jelenleg Ukrajnát választom, nem a gazdasági fórumot” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy a helyzet az energiaellátás vagy a légvédelem támogatásától függően gyorsan változhat.

Volodimir Zelenszkij Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

Éjszaka Oroszország újabb hatalmas támadást indított Kijev ellen, ballisztikus rakétákat lőtt ki, aminek következtében újabb 5635 emeletes házban ment el a fűtés. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko szerint az érintett házak 80 százalékában nemrég állították helyre a fűtést, ami a január 9-i támadások miatt esett ki. Klicsko arról is beszélt, a város egy része víz nélkül maradt a támadás után. Azt ígérte, a közmű- és energiaipari dolgozók helyreállítják majd a fűtést, a vízellátást és az áramellátást. Helyszíni riportunkat Kijevből itt olvashatja. (Kyiv Post)