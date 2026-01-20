Brooklyn Peltz Beckham: Egész életemben a szüleim irányították a sajtóban megjelenő, családunkról szóló híreket

Sir David Beckham és Victoria Beckham legidősebb fia, a 26 éves Brooklyn Peltz Beckham hétfő este megosztott egy 6 oldalas írást Instagram-storykban, amiben leszögezte, hogy nem akar kibékülni a családjával, és „életében először” kiáll magáért.

A 26 éves séf és 31 éves felesége, Nicola Peltz – egy amerikai milliárdos örökösnő és színésznő, az üzletember Nelson Peltz és az egykori modell Claudia Heffner Peltz lánya – az elmúlt hónapokban minden fontos családi ünnepséget bojkottált, többek között David Beckham 50. születésnapját is, annyira elmérgesedett a családi viszály.

Brooklyn Peltz Beckham és Nicola Peltz Beckham 2024. február 3--án Los Angelesben. Fotó: LISA O'CONNOR/AFP

Brooklyn szerint korábban egy olyan család irányította, amelyik „mindenekelőtt a nyilvános promóciót tartja fontosnak”, és hogy mióta a felesége mellett van, békességet és megkönnyebbülést talált a bénító szorongás ellen.

Brooklyn Peltz Beckham azt írja:

„Évekig hallgattam, és minden tőlem telhetőt megtettem, hogy ezeket a dolgokat magánügyként kezeljék. Sajnos szüleim és a csapatuk továbbra is a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választásom, mint hogy magam szólaljak meg, és elmondjam az igazságot a hírekben megjelent hazugságokról. Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért. Egész életemben a szüleim irányították a sajtóban megjelenő, családunkról szóló híreket.”

„A színpadias közösségimédia-bejegyzések, családi események és hamis kapcsolatok mindennaposak voltak az életemben, amibe születtem” – írta az egykori angol válogatott labdarúgó fia, aki szerint a közelmúltban saját szemével látta, hogy szülei számtalan hazugságot terjesztenek a médiában, „többnyire ártatlan emberek kárára”, csak hogy megőrizzék a látszatot, de Brooklyn hiszi, hogy az igazság mindig kiderül. (A Beckham házaspárról Netflixes dokumentumfilm-sorozat is készült.)

Azt írta, a szakítás a családjával 2022. áprilisban, az esküvőjükön kezdődött, amikor a szülei „vég nélkül próbálták” tönkretenni a kapcsolatukat. Brooklyn azt is állítja, hogy az egykori Spice Girl anyja, akinek saját divatmárkája van, az utolsó pillanatban lemondta Nicola esküvői ruhájának elkészítését, ami annyira kínos volt, hogy tavaly úgy döntöttek, a Beckham szülők nélkül újítják meg az esküt.

Brooklyn azt írja, Victoria „odáig ment, hogy »gonosznak« nevezett engem, amiért Nicola és én úgy döntöttünk, hogy az asztalunkhoz ültetjük a dadusomat, Sandrát, valamint Nicola dadusát, mivel egyikük férje sem volt jelen”. Állítása szerint az anyja ellopta az első táncát a feleségével, amikor őt a színpadra hívták, ahol a feleségével tervezett táncnak kellett volna következnie. „Ehelyett az anyám várt rám, hogy velem táncoljon” – írta Peltz Beckham, aki szerint a feleségét a családja következetesen tiszteletlenül kezeli, függetlenül attól, mennyire próbáltak egységként összefogni.

Sir David Beckham, Lionel Messi jelenlegi futballklubjának, az Inter Miami CF-nek a társtulajdonosa a feleségével, Victoria Beckhammel a floridai Chase Stadionban 2025. október 24-én. Fotó: Carmen Mandato/Getty Images via AFP

Brooklyn azt írta, hogy amikor az Egyesült Királyságban volt, hogy részt vegyen az apja 50. születésnapi ünnepségén, az előzetes találkozási kérelmeit figyelmen kívül hagyták, és amikor az apja végül belement, hogy találkozzon vele, azt a Manchester United és a Real Madrid egykori sztárja „azzal a feltétellel tette, hogy Nicola nem lesz ott”, és amikor később a szülei Los Angelesbe mentek, nem is akartak vele találkozni. Brooklyn szerint a szülei többször is megpróbálták tönkretenni a kapcsolatát a feleségével, aki állításuk szerint irányítja a fiukat, de ő nyugodtabbnak érzi magát, mióta eltávolodott a szüleitől, a feleségével pedig csak békés magánéletet és boldogságot szeretnének a jövőbeli családjuknak, egy olyan életet, amit nem a sajtó manipulál.

A CNN megpróbálta reagáltatni David és Victoria Beckhamet is, egyelőre nem sikerült.