Kormánypártiak álltak bele Magyar Péterbe a strasbourgi gazdatüntetésen

Kedd délelőtt több ezer gazda tüntetett az Európai Parlament strasbourgi épülete előtt a latin-amerikai országokkal kötött Mercosur-egyezmény ellen. A Le Figaro beszámolója szerint a gazdák azt akarják elérni, hogy képviselők kezdeményezzék a szombaton aláírt szabadkereskedelmi szerződés bírósági felülvizsgálatát.
Az európai gazdálkodók attól tartanak, hogy az Argentínából, Brazíliából, Bolíviából, Paraguayból, Uruguayból hozzánk érkező mezőgazdasági termékek miatt hátrányos helyzetbe kerülnének, mivel ezekben az országokban 30-40 százalékkal alacsonyabbak a termelési költségek, ráadásul lazábbak a környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági szabályok. A szabadkereskedelmi egyezményt az Európai Unió tagállamainak minősített többsége január 9-én hagyta jóvá, csak Magyarország, Írország, Franciaország és Lengyelország szavazott ellene.
Nagy István agrárminiszter szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök ezzel az egyezménnyel megásta az európai élelmiszer-termelés sírját. Orbán Viktor pedig arról beszélt, hogy a gazdákat ki akarják cselezni, mert az Európai Bizottság megkerülte a nemzeti parlamentek jóváhagyását.
A keddi tüntetésen Magyar Péter és a Tisza Párt szakpolitikusai személyesen is megjelentek, és elmondták, hogy a magyar kormány nem készült fel a szabadkereskedelmi megállapodás hatásaira, ezért nagy a veszélye annak, hogy ellenőrizetlen élelmiszerek és alapanyagok érkezhetnek Európába. Emiatt a Mercosur nagy vesztesei a gabonatermesztők, illetve a baromfi- és a húsmarhaágazatban dolgozók lehetnek. Bóna Szabolcs, a Tisza szakpolitikusa azt mondta: „Elemi érdekünk, hogy ezt a megállapodást meg tudjuk akadályozni.”
Magyar Péter az élőjében arra biztatta a magyar gazdákat, hogy csatlakozzanak a Mercosur elleni tüntetésekhez. Majd arról kezdett el beszélni, hogy „a Tisza nem szavaz az Európai Néppárttal, amikor az a magyar érdekekkel szembemegy”. Bejelentette, hogy a szerdai szavazáson az Európai Parlamentben „a Tisza egyöntetűen ellene fog menni a néppárti álláspontnak”.
A Fidesz frakciója inkább az Európai Parlament folyosóján tiltakozott táblákkal a szerződés ellen. De az alapkérdésben, vagyis hogy a Mercosur-egyezmény káros a magyar mezőgazdaságra, a Tisza és a Fidesz nem gondol mást, ellenzik azt. Deutsch Tamás mégis arról írt, hogy „Magyar Péterék csinálták a Mercosurt”, a Megafon influenszerei pedig beleálltak Magyarékba a tüntetésen. A Tisza-elnök videójának végén Schauer Viktor László fideszes influenszer jelent meg CPAC-es sapkában, azt mondta Magyarnak, hogy eltévesztette a házszámot. De a Tisza pár elnöke helyett többnyire inkább a saját telefonjába beszélt.
A kormánypárti felületeken elkezdett pörögni egy felvétel a másik balhéról is, csakhogy erről gondosan levágták Magyar Péter válaszait. A felvételt Kocsis Máté frakcióvezető azzal a szöveggel osztotta meg, hogy „Magyar Pétert a gazdák is utálják!” Azonban ha megnézzük a szereplőket, kiderül, hogy nem egyszerű gazdákról, hanem Fidesz-közeli szereplőkről van szó.
Az egyik férfi, aki emelt hangon kéri számon Magyar Péteren, hogy miért nem jelent meg a korábbi tüntetéseken, Cseh Tibor András, a kormánypárttal szövetséges Magosz főtitkára, aki alapító tagja a Gazdák nevű digitális polgári körnek is. A másik férfi Soltész András, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszaszőlős fideszes polgármestere. A háttérben Szarvas Szilveszter, Megafon Központ főszerkesztője gondosan rögzíti az eseményeket.
Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország a helyi gazdálkodók tiltakozása miatt nemmel szavazott, de így is meglett a minősített többség.
Közben gazdák blokkolták a traktorjaikkal a Diadalív környékét Párizsban.