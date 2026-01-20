Telex: Feldúltan távoztak a Szőlő utca dolgozói

Állománygyűlést tartottak kedd reggel a Szőlő utcai javítóintézetben, miután kijött a kormányrendelet arról, hogy az intézményt lényegében azonnali hatállyal felszámolják.

A Telex információi szerint hatvan ember munkája szűnik meg az intézet bezárásával. Ez az állománygyűlésen derült ki, ahonnan több tucat dolgozó távozott feldúltan, de senki sem nyilatkozott.

Fotó: Németh Dániel/444

A lap szerint senkinek nem ajánlottak fel más pozíciót. A közalkalmazottak végkielégítést kapnak, a próbaidős munkatársaknak azonnali hatállyal menniük kellett. A gyűlésen a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága illetékese közölte a részleteket, a dolgozók többsége csalódott volt, a lap egy forrása szerint politikai döntés született.

Úgy tudják, délelőtt nyolc intézetis fiatalkorút szállítanak át Debrecenbe és Aszódra. Az áthelyezést állítólag a családokkal sem közölték előre.

Fotó: Németh Dániel/444

Kollégánk a helyszínről azt jelentette, hogy a délelőtt kocsiforgalom (rendőrautók ki, civilek be) már alábbhagyott, délre egyetlen autó maradt az intézet területén. Teljesen nem üres az épület, ég a villany. Beszélt pár közelben lakóval, nem tudtak arról, hogy kiürítik az intézményt, de nem sajnálják.

A Rendészeti Államtitkárság azt közölte, hogy Pintér Sándor belügyminiszter március 14-i határnappal jogutód nélkül szünteti meg a Budapesti Javítóintézetet.

A büntetés-végrehajtás december 10-én vette át az intézményt, ahol 59 letartóztatott volt, köztük egy ukrán és egy pakisztáni állampolgárságú fiú. Az átlagéletkor 16,6 év volt, a legidősebb fiú 19 éves, a legfiatalabb 14.

Fotó: Németh Dániel/444

Az államtitkárság részletezte, hogy a bíróságok 31 fiatalkorút rablás; hat fiút emberölés kísérlete; négy - négy főt szexuális erőszak, illetve lopás; két - két fiatalt súlyos testi sértés kísérlete, kifosztás, illetve jármű önkényes elvétele; egy - egy fiatalembert terrorcselekmény előkészülete, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés, emberölés előkészülete, személyi szabadság megsértése, zsarolás, garázdaság, kerítés, illetve egyedi azonosítójellel való visszaélés bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt tartóztattak le.

A rendészeti államtitkárság szerint a fiatalkorúakat legkésőbb kedden szállítják át más intézményekbe, innentől a Szőlő utcában tényleges feladatellátás nem lesz.

Magyar Péter és más ellenzéki képviselők szerint a kormány ezzel megpróbálja lesöpörni az ügyet, de ez nem fog menni.

Fotó: Németh Dániel/444

Az egyébként már év végén felmerült, hogy olyan kevés a dolgozó a Szőlő utcában, hogy máshova szállítanak át letartóztatásban lévő fiatalokat, amit nem is cáfoltak. A Szőlő utcai javítóintézet több munkatársa letartóztatásban van, köztük a volt igazgató, Juhász Péter Pált és annak élettársa. Juhászt tavaly májusban emberkereskedelemmel és kényszermunkával, majd nemrég szexuális visszaéléssel, gyermekprostitúció kihasználásával és 18 év alatti fiatal sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal is meggyanúsította az ügyészség.