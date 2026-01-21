Orbán Viktor is megy Donald Trump Béketanácsára Svájcba

Orbán Viktor Davosba utazik Donald Trump amerikai elnök meghívására a Béketanács megalakulására, jelentette be a miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportba írt posztjában szerdán, amit a Telex vett észre.

Orbán szerdán utazik Davosba, miután véget ér a kormányülés, ahonnan majd Brüsszelbe fog utazni a rendkívüli miniszterelnöki csúcstalálkozóra, és csak pénteken tér vissza Magyarországra.

Nemcsak Orbán, a fehérorosz diktátor, Alexander Lukasenka is meghívást kapott a tanácsba.

Fotó: YOAN VALAT/AFP

Trump a davosi Világgazdasági Fórumon várhatóan a teljes nemzetközi intézményrendszer átalakítására tesz grandiózus javaslatot. Habár az ENSZ Biztonsági Tanácsától felhatalmazást csak kimondottan a gázai helyzet rendezésére kapott, és az erre vonatkozó Béketanács mandátuma is 2027 novemberéig szólna, a kiszivárgott alapszabály-tervezet szerint szélesebb körű állandó szervezet létrehozásában gondolkozik, ami „a tartós béke biztosítását tűzi ki célul a konfliktus sújtotta vagy azzal fenyegetett térségekben”. Az alapszabály konkrétan Gázát nem is említi, viszont olyan struktúrát képzel el, amiben tulajdonképpen minden lényeges hatáskör a tanács elnökéé, aki persze maga Donald Trump lenne, vagy később az, akit ő utódjául jelöl.

Ahogy azt a 444-en írtuk, még ha a Béketanács nem is cseréli le az ENSZ-t , a tagállamoknak komolyan kell venniük, ami történik, hiszen az amerikai elnök, és a mögötte álló katonai, gazdasági erő komolyan veszi. Az mindenesetre látványos jelzés, hogy még úton Davosba Trump 200 százalékos pezsgővámmal fenyegette meg Emmanuel Macron francia elnököt, ha nem csatlakozik a tanácshoz. Ha ezeket a fenyegetéseket nem is váltja be, mindez akkor is mutatja, hogy a NATO jövőjéhez hasonlóan ez a kérdés is a kölcsönös bizalom gyors eróziójához vezethet. Ráadásul nehéz megindokolni, hogy miközben az orosz veszélyre hivatkozva beszél Trump Grönland megszerzéséről, miért Vlagyimir Putyint vagy Lukasenkát hívja még a Béketanács tagjai közé.