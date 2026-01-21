Pezsgővám, Grönland-sarc, Béketanács az ENSZ helyett – Trump-húzások dermesztik a transzatlanti világot Davos hetén

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Európa jelentős részére dermesztő hideg, szibériai levegő tör be, amikor Donald Trump – egy évvel és egy nappal második beiktatása után – szerdán megérkezik Davosba, hogy újraírja a második világháború utáni nemzetközi együttműködés szabályait. Ha azt is hozzátesszük, hogy eközben a Golf-áramlat melegebb vize a megszokottnál egyenesebb úton, Nyugat-Európa helyett Grönlandot fűtve tör észak felé, akkor tényleg úgy tűnhet, mintha az időjárás is rímelne a transzatlanti kapcsolatokban az utóbbi évtizedek minden bizonnyal legfagyosabb viszonyát hozó geopolitikai válságra.

Az, hogy Grönland került a nemzetközi politika fókuszába, egyébként sem független a klímaváltozás hatásaitól: mint számos elemzés felhívta rá a figyelmet, a globális felmelegedés következtében fokozatosan hajózhatóvá válnak olyan útvonalak a Jeges-tengeren, amelyek megnövelik a sziget eddig sem elhanyagolható stratégiai jelentőségét, ami a térségben megjelenő Kína és az újra erőre kapó (vagy legalábbis magáról ezt a képet sugárzó) Oroszország érdeklődését is magyarázza.

Trump arra hivatkozik, hogy Dánia nem képes megvédeni egy orosz vagy kínai támadástól Grönlandot, de ilyen azonnali fenyegetésről azért nem tudunk, illetve a sziget biztonságának garantálásához nem is lenne szükség a terület elfoglalására – hiszen pont ilyen helyzetekre lett kitalálva az Észak-atlanti Szerződés, az elnök izmozása pedig épphogy gyengíti a NATO belső egységét.

Egy dán és egy francia hadihajó gyakorlatozó párosa Grönland térségében Fotó: BRIAN MARCHER/AFP

Az Egyesült Államok megnövelhetné a katonai jelenlétét Grönlandon direkt területcsere nélkül is. Habár a történelemben többször, legutóbb a második világháború után közvetlenül valóban felmerült a sziget megvásárlása, a Truman-kormány letett erről, amikor kiderült, hogy Grönland nem eladó. Helyette 1951-ben megkötötték a védelmi megállapodást Dániával, melynek értelmében Washington gyakorlatilag korlátlanul létesíthet támaszpontokat.

A hidegháború idején a Thule légibázison több ezer amerikai katona szolgált, az azóta Pituffik Űrbázisnak átnevezett helyen napjainkban százan-százötvenen vannak jelen, de a létszám szükség esetén megnövelhető. Ezt Trump pártjában is hasonlóan gondolják: a hétvégén például Michael McCaul republikánus képviselő, a külügyi bizottság korábbi elnöke arról beszélt az ABC csatornán, hogy „az elnöknek teljes katonai hozzáférése van Grönlandon ahhoz, hogy megvédjen minket bármilyen fenyegetéstől”.

A Pituffik Fotó: THOMAS TRAASDAHL/Ritzau Scanpix via AFP

Más értékelések szerint inkább gazdasági motivációkat kell keresni: a felmelegedés hatására Grönland ásványkincsei is egyre gazdaságosabban kiaknázhatóak, Trump üzletember szemléletű külpolitikájába pedig – ahogy Ukrajnától Venezueláig láthatjuk – jól beleillik, hogy ilyen szempontokat részesítsen előnyben. Egyes hírek szerint ráadásul a Trumppal jó viszonyt ápoló milliárdos, Ronald Lauder – az Estée Lauder márka egyedüli örököse – már az elnök első ciklusában felvetette Grönland megszerzésének ötletét, és különböző érdekeltségeket is szerzett a szigeten.

Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

A jó üzletnek azonban nem feltétlenül kell formális területszerzéssel együtt járnia, és Trump gondolkodásáról talán leginkább az az interjú árulkodó, amit január elején a New York Timesnak adott. Ebben azt fejtegeti, hogy a tulajdonlás fontos, mert úgy érzi, „pszichológiailag szükséges a sikerhez”. Az, hogy az államoknak a fizikai biztonság garantálásán túl más szükségleteik is vannak, nem újdonság a nemzetközi kapcsolatok irodalmában: a biztonságelméletek között ismert az ontológiai biztonság fogalma, amely szerint egy államnak az egyénekhez hasonlóan stabil önképre van szüksége, és ha ez sérülne, akkor akár a fizikai biztonság kárára is lépéseket tehet a helyreállítására.

Az USA esetén kézenfekvő a „nagyság” esetleges megkérdőjelezéséhez kötni az önkép bizonytalanná válását: Donald Trump azt ígérte, hogy „újra naggyá teszi” Amerikát, aminek mi más lehetne a leglátványosabb megnyilvánulása, mint az amerikai történelem legnagyobb területi akvizíciója. Trump esetében persze ez a pszichológiai szükséglet lehet kimondottan egyéni is, a norvég miniszterelnökkel való üzenetváltása az elmaradt Nobel-békedíjról éppen ezeket a személyes sérelmeket idézte fel.