Szombat hajnalban leszállították az éjszakai buszról az eltűnt Egressy Mátyást, a BKK szerint nem kért segítséget

Január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el Egressy Mátyás. Akkor indult el az Ötkertből, de nem ért haza. A rendőrség szombat délután 6 körül tette ki az első közleményét arról, hogy keresik a fiút. A hír gyorsan terjedt, Facebook-csoportok alakultak, sorra osztották meg a fényképét, több szervezet és civilek is a keresésére indultak.

Másnap a fiú édesapja a Blikknek nyilatkozott arról, hogyan rekonstruálták az ezt követő, de még szombat hajnali időszakot. Többek közt azt is mondta, hogy a fiú, miután elhagyta a szórakozóhelyet, a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amivel hazajuthatott volna XI. kerületi otthonába, ehhez Kelenföldön kellett volna leszállnia. Az apa beszámolója erről a részletről így szólt:

„A zsebeit kipakolhatták, mert a telefonja ott jelzett legutóbb. Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A legfájóbb, hogy nem segítettek neki, csak letessékelték. A térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, metróval hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, onnan átment a Lánchídon reggel fél hétkor.”

Ez a részlet, miszerint a fiút leszállították az éjszakai buszról, sokaknak szemet szúrt, rengetegen tették fel a kérdést a cikkek alatt is, hogy miért hagyták magára, miután leszállították a járműről. A BKK sajtóosztályánál érdeklődtünk arról, mi történt azon az éjszakán.

Többek közt kíváncsiak voltunk arra, hogy valóban leszállították-e a fiút az Örs vezér terén a buszról, és amennyiben igen, milyen indokkal.

„A járművezető nem a BKK munkavállalója, hanem a járművet üzemeltető szolgáltatóé. Természetesen egyeztettünk a szolgáltatóval, akiktől azt az információt kaptuk, hogy az említett fiatalember a végállomásig utazott a járművünkön, amin elaludt. Ez gyakran megesik, ilyenkor a járművezető a végállomáson mindig felébreszti az utast, és jelzi, hogy a jármű nem közlekedik tovább. Itt is ez történt, a fiatalember megértette a tájékoztatást és önként hagyta el a járművet. Segítséget nem kért, úgy tűnt, hogy nem szorul orvosi ellátásra. A folyamatban lévő hatósági ügyre való tekintettel ennél több információt nem kaptunk” – közölte a BKK.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen eljárásrendje van a BKK-nak olyan esetekre, amikor valaki elalszik a járműveken, figyelembe veszik-e ilyen esetekben, hogy milyen állapotban van az utas, és szükség szerint kell-e értesíteniük bármilyen hatóságot, ha úgy ítélik meg, hogy szükség van rá.

„Ha az utas elalszik a buszon, akkor a végállomáson fel kell ébreszteni és le kell szállítani a járműről, ezt a szolgáltatók belső utasításai szabályozzák. Elalvó vagy fáradtnak tűnő, olykor ittas emberek rendszeresen utaznak az éjszakai járatokon, de a járművezetők sok esetben nem tudják róluk ránézésre megállapítani, hogy miért aludtak el, vagy mennyire bódultak. Ha viszont valaki utazás közben egyértelműen, láthatóan rosszul lesz, a járművezetőnek szükség esetén mentőt kell hívnia.”

Péntekről szombatra virradó éjszaka rendkívül hideg volt, ezért szerettük volna megtudni azt is, hogy ilyen esetekben is az-e a szokásos eljárás, hogy az elalvó utasokat leszállítják a járművekről, függetlenül attól, hogy milyen állapotban vannak, és hogy az extrém hideg hogyan hathat a szervezetükre.

„A fentebb említett előírásra az elmúlt időszakban tapasztalt éjszakai mínuszok miatt különösen figyelnek a járművezetők. A rendkívül hideg időjárás miatt elrendelt vörös riasztás esetén a BKK jegyellenőrei és utaskoordinátorai mellett a BKK szolgáltatói által foglalkoztatott járművezetőknek is fokozott figyelmet kell fordítaniuk az életvédelmi feladatok ellátására, a hajléktalanságuk vagy más ok miatt kihűlés vagy fagyási sérülések veszélyének kitett budapestiek életének és testi épségének védelme érdekében. Ilyenkor a járművezetőknek minden esetben értesíteniük kell a BKK menetirányító diszpécserét, amikor az illetékességi körükbe tartozó járműveken vagy megállóhelyeken, közterületen krízishelyzetben lévő emberekkel találkoznak. A járművezetői jelzés alapján a BKK értesíti a Menhely Alapítvány 0-24 órában működő Regionális Diszpécser Szolgálatát, vagy a mentőszolgálatot, akik megteszik a szükséges intézkedéseket a rászoruló emberek biztonsága érdekében.”

Arra a kérdésünkre, hogy tudnak-e bármit arról, amit az édesapa mondott, miszerint a fia zsebét kipakolhatták, illetve hogy történhetett-e ez az említett járművön, amivel a fiú utazott, a BKK azt válaszolta: „Nincs ezzel kapcsolatban információnk.”

Emellett általánosságban felhívták arra is a figyelmet, hogy ha bárki olyan utast lát, aki minden kétséget kizáróan segítségre szorul, annak nem kell várnia a járművezetőre, aki sok esetben esetleg csak a végállomáson fedezheti fel, ha probléma adódik. Többek közt az ilyen esetekben is hívható a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat (BUSZ) a 1443-as hívószámon, ami egyébként a BudapestGO applikáción keresztül chaten is elérhető.

„Az utasoktól sem érkezett ezeken a csatornákon jelzés, ami megerősíti bennünk, hogy a fiatalember állapota kívülről nézve másoknak sem volt észlelhető” – írták.

Az MTK Park Teniszklub és Egressy Mátyás családja kedden közös közleményben erősítette meg, hogy valószínűleg a fiú zuhant szombat hajnalban a Lánchídról a Dunába. A Blikk korábban arról írt, hogy a Lánchídon találtak egy kulcscsomót, amit a 18 éves fiatal édesapja azonosított. Noha a rendőrség továbbra is eltűntként kezeli a fiatalt, az iskolájára hétfőn este kitették a fekete zászlót.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XI. Kerületi Rendőrkapitánysága eltűnés miatt rendelte el a körözését a 18 éves fiúnak, aki január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el. Később állítólag a város több pontján is látták zavart állapotban. Jelenleg a Dunában is keresik, de a kutatást az újra erősödő jégzajlás nehezíti.