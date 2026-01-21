Újabb vasúti baleset volt Spanyolországban, egy ember meghalt

Egy mozdonyvezető életét vesztette, és legalább 37 ember megsérült – közülük öt súlyosan –, miután egy elővárosi vonat kisiklott és balesetet szenvedett Barcelona közelében – írja a BBC. Az eset mindössze néhány nappal aztán történt, hogy Dél-Spanyolországban legalább 41 ember meghalt a modern kori Európa egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófájában.

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint kedden este a Rodalies elővárosi vonat egy támfalnak ütközött, ami a pályára omlott a Gelida és Sant Sadurní közötti szakaszon. Claudi Gallardo, a katalán regionális tűzoltóság felügyelője szerint az összes utast sikerült kimenteni. A mentőszolgálatok szerint tizenegy mentőautó érkezett a helyszínre a Barcelonától mintegy 35 kilométerre nyugatra fekvő Gelidába, ahol a sérülteket ellátták.

A baleset idején heves viharok csaptak le Spanyolország északkeleti részére. A szélsőséges időjárás miatt az ország keleti és északnyugati partvidékén is magas készültséget rendeltek el.

Kedden egy másik vonat is kisiklott a barcelonai elővárosi vasúthálózaton. A spanyol vasúti infrastruktúrát üzemeltető Adif közlése szerint „a szerelvényt egy, a vihar következtében elmozdult szikla találta el”. A vonat Blanes és Maçanet-Massanes között közlekedett, Barcelona északkeleti részén. Sérültekről nem érkezett jelentés, a forgalmat azonban ezen a vonalon is felfüggesztették.

Az El País című spanyol napilap szerint szerdán reggel mintegy 400 ezer ingázó maradhat vonat nélkül. A Rodalies elővárosi hálózaton a biztonsági ellenőrzések idejére teljes egészében leállították a forgalmat. A vizsgálatok lezárása után a vasúti üzemeltetők várhatóan egyeztetnek a hatóságokkal.

Vasárnap Andalúziában, Adamuz közelében egy Madrid felé tartó vonat kocsijai kisiklottak, átsodródtak az szemközti vágányra, majd frontálisan összeütköztek egy szemből érkező nagysebességű szerelvénnyel. A hatóságok szerint legalább 41 ember meghalt, több mint 150-en sérültek meg, közül 43-an vannak még kórházban, 12 embert intenzív osztályon ápolnak.