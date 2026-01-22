A diákok fele beteg, bezárták a balatonkenesei iskolát

Három napra bezár a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola, miután kedden már 130 gyerek hiányzott a 217-ből. A négyfős technikai személyzetből hárman jelentettek beteget, így a fertőtlenítést nehéz megoldani – mondta el Vezér-Kósa Katalin az Origónak.

A főigazgató ezért háromnapos tanítási szünetet rendelt el, a tanulók előreláthatólag hétfőn térhetnek vissza az iskolába. „A szülők és az iskolaorvos tájékoztatása szerint a gyermekek influenzaszerű tünetek, koronavírus-fertőzés, valamint hányással és hasmenéssel járó megbetegedés miatt maradtak otthon” – mondta.

Ahogy arról a Qubit beszámolt, egy erősen mutálódott vírusváltozat állhat az átlagosnál korábban kezdődő és gyorsabban terjedő szezonális influenzajárvány mögött. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által múlt héten közzétett becslés szerint január második hetében

az országban 42 500 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 211 ezer fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

A covid elleni oltás tavaly ősszel késve érkezett, az influenza elleni pedig annak ellenére fogyott el december közepére, hogy sajnos nagyon kevesen kérik azt. Az NNGYK január közepén adott ki közleményt arról, hogy további 16 ezer adag 3Fluart influenza oltóanyagot biztosít a kockázati csoportba tartozók térítésmentes védőoltásához. Akkor már előre figyelmeztettek, hogy „várhatóan a hideg idő enyhülése után gyorsan megindul majd az influenzavírus terjedése, ezért javasoljuk, hogy a veszélyeztetettek vegyék igénybe az ingyenes oltást, amely védelmet biztosíthat a súlyos lefolyású, a szövődményekkel járó influenzás megbetegedéssel szemben.”