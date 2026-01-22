A kazah rendőrség a lelátón tartóztatott le 3 belgát a BL-meccsen, mert Borat híres pöcstartós fürdőruháját viselték

5-5 nap elzárásra ítélte egy kazah bíróság azt a 3 belga fociszurkolót, akik kedden, az 1-4-es eredménnyel végződött Kajrat Almati–Club Brugge BL-meccsen a leghíresebb kazah világszerte ismert, vicces ruhadarabját viselték. A leghíresebb kazah nem valós személy, hanem Borat, a Sacha Baron Cohen brit humorista által alakított kazah újságíró. A karakter kalandjainak mozifilmváltozatában Borat egyik jellegzetes ruhadarabja egy neonzöld mankini, vagyis pöcstartóval ellátott férfi fürdőruha.

Borat is van ons ole ole! pic.twitter.com/dbYegol1aK — 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 🏆 (@FcBrugesArmy) January 20, 2026

Bár Almatiban enyhén fagyott, a 3 vidám belga egy videó tanúsága szerint félmeztelenül, Borat-outfitben szurkolta végig a meccset. Vagyis nem végig, mert egy ponton jöttek a rendőrök és elhurcolták őket. Az előállítás hivatalos oka az volt, hogy a férfiak részegek voltak és levetkőztek – bár nem voltak meztelenek. A bíróság a közrend megzavarásának címén ítélte őket ötnapi elzárásra.

A kazah bosszúállás azért meglepő egy kicsit, mert bár a Borat első része látványosan kiborította a kazah hatóságokat, a film sikerét követő turistahullám annyira bejött nekik, hogy a 2020-ban kijött második rész kulcsmondatát, a „Very nice!”-t ők maguk tették egy nagy országimázskampányuk jelmondatává.

