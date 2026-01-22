Vadonatúj drónfelvételek a jégbe fagyott Balatonról

A manapság már szokatlanul hideg miatt a napokban szinte teljesen befagyott a Balaton. Kilenc éve nem volt ilyen, régen bezzeg évente megesett. A jégvastagság az elmúlt napokban szinte mindenhol elérte vagy meghaladta a biztonságos szintet. A jég vastagsága a déli parton 13-19, az északin 10-15 centiméter.

Fotó: Németh Dániel/444

Erről mi magunk is meggyőződhettünk Balatonszemesen és Balatonlellén. Mindkét településen találkoztunk korcsolyázókkal is, igaz, csak kevesekkel, mivel csütörtökön napközben, bőven munkaidőben jártunk arra.

Fotó: Németh Dániel/444

Hűbele Balázs módjára – ukmukfukk – továbbra sem szabad a jégre menni, bármilyen kövér is az, úgyhogy olvassanak tovább, hogy az újonnan szerzett tudással felvértezve immár biztonságosan mehessenek jégre.

Fotó: Németh Dániel/444

Mielőtt bemegyünk, győződjünk meg róla, hogy a jég kellően szilárd, nem olvad, nem mozog. A víz jege ugyanis soha nem állandó, vannak termikus hatások, jég alatti áramlások. Így ahol az egyik nap lehetett korcsolyázni, ott előfordul, hogy egy másik napon már nem lehet. Szily László kollégánk például a napokban Balatonkenesén csusszant, de ott csütörtökön egy rianás miatt már nem volt biztonságos jégre menni.

Fotó: Németh Dániel/444

A rendőrség figyelmeztetése szerint a balatoni jégfelületre csak

nappal,

jó látási viszonyok közepette,

lehetőleg társakkal,

saját felelősségre,

kellő óvatossággal,

mobiltelefonnal,

a parttól legfeljebb 100 méterre, de inkább 50-70 méterre

szabad bemenni.

Fotó: Németh Dániel/444

Hummerrel – és minden más járművel – ezen a télen sem tanácsos, vagyis inkább tilos jégre szállni.

A szabályok megszegői 6500 és 65 000 forint közötti helyszíni bírságra számíthatnak, a visszaesők 90 ezerre. Ha szabálysértési eljárás indul, 200 ezer forintig terjedhet a pénzbírság.

Fotó: Németh Dániel/444

Jéggel kapcsolatos vészhelyzetről a 112-n vagy a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható telefonszámán, a 1817-en lehet bejelentést tenni.

Aki látni és próbálni szeretné, hogy milyen a jégbe fagyott Balaton, induljon mielőbb, a következő napokban ugyanis melegedni fog az idő.