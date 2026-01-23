Alkotmánybírósághoz fordul a bírsággal fenyegető Otthon Start-szabály miatt egy olyan cég, amely tulajdonosa korábban jól feküdt a NER-nél

Az Alkotmánybírósághoz fordul a BPA Invest Kft., az egyik olyan ingatlanfejlesztő, amely kiemelést kapott Otthon Start-fejlesztésekre, írja a Portfolio. Ezekre a cégekre ugyanis egy idén januárban hatályba lépett jogszabály komoly fenyegetést jelent: az alapján az állam bírságot szabhat ki azokra a kiemelt fejlesztőkre, amelyek négy éven belül nem tudják eladni az épülő lakásokat. A bírság összege lakásonként akár 10 millió forint is lehet, a jogszabály ráadásul számos egyéb kötelezettséget is ró a fejlesztőkre.

„A BPA Invest Kft., amely Szegeden, a Sancer-tavak, a Kiserdő és a Vadaspark közelében, a Cserepes sor 14–18. szám alatt tervez ingatlanfejlesztést, a mai napon alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál” – írja a gazdasági portál a cégtől kapott tájékoztatás nyomán. A közleményük szerint a beadvány célja

a törvény „azon rendelkezéseinek alkotmányossági felülvizsgálata és megsemmisítése, amelyek álláspontunk szerint a visszamenőleges hatály tilalmába ütköznek, és sértik a jogbiztonság, valamint a bizalomvédelem alaptörvényi elveit”.

Az alkotmánybírósági panasz kifejezetten a törvénynek azokra a passzusaira irányul, amelyek fejlesztői felelősséggé teszik az otthon startos lakások határidőre történő eladását, egyes tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatos határidőket és az ehhez kapcsolódó szankciókat. A cég annyit közölt még, hogy az alkotmánybírósági eljárás lezárultáig „a fejlesztéssel és a jogi eljárással kapcsolatban további nyilatkozatot nem kívánunk tenni”.

A BPA Invest Kft. egy szegedi székhelyű gazdasági társaság, amely kizárólagos tulajdonosa egy Bényi Szabolcs Tamás nevű, budapesti lakcímű magánszemély. Az üzletember neve ismerős lehet azoknak, akik az elmúlt nagyjából tíz évben foglalkoztak

a trieszti állami kereskedőházzal,

a Heves megyei közgyűléssel,

a MOB gazdasági bizottságával,

vagy annak a budapesti olimpiai mozgalommal foglalkozó bizottságával,

a 2014-ben újraosztott felszámolói piaccal,

trafikügyekkel,

a szegedi JATE klubbal,

vagy az egri stadionrekonstrukcióval.

Ugyanis, mint a Szegedernek ebből a 2023 őszi cikkéből kiderül, Bényi mindegyikben felbukkant, mostanáig tehát láthatóan kifejezetten jól mentek a dolgai a NER-ben. A hevesi megyegyűlés fideszes elnökének, Szabó Róbertnek a javaslatára és fideszes szavazatokkal lett a megyei közgyűlés kormányzati kapcsolatokért is felelős alelnöke 2016-ban. 2017 végén bekerült a Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági bizottságába, majd 2022 márciusában megválasztották a MOB keretein belül működő Budapesti Olimpia Bizottság elnökévé.

A HVG 2020-ban számolt be arról, hogy Bényi cége, a mostani Ab-beadványt benyújtó BPA Invest üzemeltetheti az új trieszti kereskedőházat, amire közel százezer eurós állami megbízást kapott. A cikkben azt írták, hogy a döntés idején Bényi „éppen Egerben ellenőrzi és koordinálja az állami támogatás elköltését a Szentmarjay Tibor Stadion rekonstrukciójára”. A trafikkoncessziók idején egy budapesti és egy szegedi dohánybolt üzemeltetésének jogát nyert el egy cégével, amely az elmúlt öt évben jellemzően 30-60 milliós nyereséget termelt (kivéve 2024-ben, amikor csak 18 milliósat). Maga a BPA Invest néhány tízmilliós éves árbevételt tud felmutatni 2020 óta, ugyanakkor például 2023-ban több mint 53 milliós adózott nyeresége volt.

Amikor a kormány 2014-ben a bírósági felszámolói piacot is újraosztotta, a pályázaton a korábban pénzügyi tanácsadással foglalkozó Agenor Consulting nevű Bényi-cég is befutott, írta a már említett HVG-cikk. Ennek a társaságnak azonban az üzletember már 2023-ban kezdeményezte a végelszámolását és jogutód nélküli megszüntetését; árbevétele az azt megelőző években is csak évi néhány millió forint volt, és 2022-et például 15 milliós veszteséggel zárta.

Bényi az üzleti világon túl is több baráti, illetve családi szálon kötődik vagy kötődött a NER-hez. Amikor megyei közgyűlési alelnök lett, az akkori egri fideszes erős emberről, a jelenleg miniszterelnök biztos – és gondosóra-ügyi tótumfaktum – Nyitrai Zsoltról úgy beszélt, hogy az „régi barátja és munkatársa”. A testvére, Bertáné dr. Bényi Krisztina pedig volt Kósa Lajos titkárságvezetője, aztán 2018-2020 között a Modern Városok és Falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkárként dolgozott, majd 2021 őszén a Fudan egyetemi alapítvány főigazgatójának nevezték ki.