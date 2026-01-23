Március végén, két hazai meccsel kezdi az évet a vb-ről lemaradt futballválogatott

Március 28-án este hattól Szlovénia, március 31-én este héttől Görögország lesz a magyar futballválogatott ellenfele, jelentette be pénteken az MLSZ. A közleményben Marco Rossi szövetségi kapitány úgy fogalmazott: azok közül, akik ekkor elérhetők voltak, „a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk”.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A görög válogatott a 46. a világranglistán, Szlovénia az 57. helyen áll, de mieinkhez hasonlóan B-ligás a Nemzetek Ligájában, míg a magyar csapat a 41. helyezett a legfrissebb világranglistán. Az MLSZ közleménye felidézi, hogy a görögök egy éve még az első negyvenben szerepeltek, „kijelenthető, hogy a két együttes nagyjából azonos játékerőt képvisel”.

A görög és magyar válogatott legutóbb 2022-ben, szintén Budapesten és szintén felkészülési meccsen találkozott. Akkor 2-1-re nyert a magyar csapat Sallai 15. és Kalmár 90+3. percben szerzett góljával, a görög gólt Bakaszétasz szerezte. A görögökkel összesen 22 meccset játszott a magyar válogatott, abból csak hatot nyert meg, a legnagyobb győzelme egy 11:1 volt még 1938-ban (a legnagyobb veresége pedig egy 1978-as 1-4).

A szlovénokkal nagyon régen, 2008-ban játszott utoljára a válogatott, azt a zalaegerszegi barátságos meccset 1-0-ra elveszítették. A szlovénok elleni egyetlen győztes meccs egy szintén zalaegerszegi felkészülési mérkőzés volt még 1998-ban, azt Dombi és Sebők góljaival 2-1-re nyerte a válogatott (az ellenfél gólját Ačimovič szerezte).

Az MLSZ közleményében Marco Rossi arról is beszélt, hogy a két márciusi meccsre „a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat”. A magyar válogatott a nyár elejéig négy felkészülési mérkőzést játszik.