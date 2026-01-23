Mozgásba lendült a versenyhivatal, miután elszállt az olajár

Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított ágazati vizsgálatot indított. A GVH a gyanúja szerint „ágazati piaci jellemzők vezethettek a magasabb magyar árszint alakulásához”.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A GVH közleménye szerint a hazai fogyasztói árszint összességében az EU-s átlag 69 százalékán áll, az élelmiszerek ára viszont az uniós szint 95,1 százalékán van, a régiós országok árszintjénél mintegy 10 százalékkal magasabb. Az általános árszint és az élelmiszerárak közötti ilyen jelentős különbség a versenyhivatal szerint nehezen indokolható a hazai fejlettséggel vagy egyéb makrogazdasági tényezővel.

A GVH szerint „az élelmiszer-termékkörön belül a legmagasabb árszint az étolajat is magában foglaló olajok és zsírok élelmiszercsoportnál tapasztalható. Ennél a termékkörnél a hazai árszint közel 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot” – írja a közlemény alapján az MTI. Az étolaj euróban számolt ára az árréskorlátozások ellenére is jobban emelkedett, mint a régiós átlag: 2024 decemberétől 2025 őszéig számolva 15,8 százalékkal nőtt, míg a másik három visegrádi országban csak 9,7 százalékos volt az euróban számolt áremelkedés.

Mindezek alapján a GVH arra a következtetésre jutott, hogy a napraforgó-étolaj piacán indokolt megvizsgálni, hogy az értéklánc különböző szintjeire ható piaci tényezők mennyiben járulhattak hozzá a visegrádi országok átlagáraitól, illetve az európai tőzsdei jegyzésáraktól való eltéréshez.