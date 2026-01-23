Nagy menetben a forint, négyéves csúcson a dollárral szemben, és ismét a 380-as szint felé tart az euró

Egy évvel ezelőtt még 400 forint közelében volt a dollár ára, 2025 januárjának végén 390 forint közelében, február első napjaiban 397-398 forintos szinten is kereskedtek vele. Csütörtökön ennél már 70 forinttal kevesebbe került, lejtmenetben elérte a 325 forintos szintet. A Portfólió szerint ez négyéves csúcsot jelent, legutóbb 2022 februárjában, a háború kitörése környékén járt itt az árfolyam (február utolsó napjaiban még 323-325 forint között mozgott az árfolyam, március közepére már átlépte a 350-et).

A csaknem négyéves csúcs egyrészt a dollár tartós és trendszerű gyengüléséből fakad: miközben forintban 18-19 százalékkal olcsóbb, mint egy éve, az euróval szemben is mintegy 13 százalékot gyengült 2025 januárjának vége óta. A számpárból látszik, hogy a forint az euróval szemben is erősödik, bár ennek mértéke kisebb: egy év alatt nagyjából 7 százalékos volt. Csütörtökön viszont egyetlen nap alatt 3 forinttal lett olcsóbb az euró (384-es árról ment 381 közelébe).

A forint erősödése most egy globális folyamat része. Nagyban köszönhető annak, hogy Trump most éppen visszakozni látszik Grönland ügyében, így a tőzsdéken és a devizapiacokon is optimista hangulat uralkodott el. „Rég nem látott lendülettel emelkedett szinte a világ összes részvényindexe (...) a feltörekvő piacok mutatói sokkal nagyobb ütemben lendültek magasabbra, mint a fejlett világ indexei. Ez a felülteljesítés legalább az év eleje óta tart” – írja a Raiffeisen csütörtök reggeli hírlevele.

A magyar értékpapír-piacon a devizapiachoz hasonlóan különösen jó volt a hangulat. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 3,2 százalékkal erősödött csütörtökön – a nap nyertese a csaknem 6 százalékot dráguló Mol lett –, ami a régió legjobb eredménye és 2022 eleje óta a tőzsde negyedik legerősebb napját jelenti.