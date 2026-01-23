Orbán az EU-csúcs után: tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a kampánynak

Az Európai Unió egy olyan dokumentumot adott át a tagállamoknak, amely Ukrajna 800 milliárd dolláros igényének befogadásáról szól – mondta Orbán Viktor a csütörtöki EU-csúcs után Brüsszelben, újságírói kérdésre. A miniszterelnök szerint az anyagot nem jogosult nyilvánosságra hozni.

Orbán elmondása szerint a dokumentum azt rögzíti, hogy az unió a következő tíz évben 800 milliárd eurót biztosítana Ukrajnának, és terveket is tartalmaz arra, hogyan lehetne előteremteni ezt az összeget. A magyar kormányfő úgy értékelte, hogy ez lényegében eladósodást jelentene, amit további, mintegy 700 milliárd eurós hadikiadással egészítenének ki.

Orbán „atombomba jellegű mellberúgásnak” nevezte, hogy az EU nem hátrált ki, és nem is enyhítette az ukrán fél követeléseit. Elmondása szerint a dokumentum Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásával is számol.

„Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok uniós csatlakozására igennel szavazna” – fogalmazott.

Ugyanakkor hozzátette: szerinte ez az akadály akkor hárulhat el, ha Ukrajna-barát kormány kerül hatalomra Magyarországon. Orbán szerint a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció támogatná Ukrajna csatlakozását, ezért úgy véli, az ukránok a kampány aktív szereplői lesznek.

A miniszterelnök beszélt a Béketanácsról is, amely szerinte azért jött létre, mert a régi intézmények már nem működnek. Hozzátette, senki sem tudja garantálni a testület sikerét, és Európából csak Magyarország és Bulgária vett részt benne. Elmondása szerint a tanács feladata nemcsak a gázai rendezés, hanem az ukrajnai békefolyamat előmozdítása is.

A Deutsche Welle kérdésére, miszerint a magyar külpolitikában az Egyesült Államokkal vagy az Európai Unióval való együttműködés a fontosabb, Orbán azt válaszolta: szeretné, ha ez nem „vagy-vagy” kérdés lenne.

Grönland ügyéről azt mondta, a helyzet megnyugtatóan rendeződött: nem lesznek vámok és katonai beavatkozás sem, mert minden érintett fél a feszültség csökkentésében érdekelt.