Victoria Beckham rajongói az énekesnő 25 éves számának megvásárlásával állnak ki mellette a családi konfliktusban

Victoria Beckham 2001-ben kiadott Not Such an Innocent Girl című szóló száma a héten az Egyesült Királyság legtöbbet letöltött dala lett, miután a rajongók újra felfedezték azt a Beckham család bulvárlapokat uraló vitája közepette. Ez az első alkalom, hogy Victoria – aki a Spice Girls tagjaként korábban számos listavezető slágerrel büszkélkedhetett – szólóban ilyen sikert ért el, még ha a dal nem is került be a fő UK Top 100 listára, amely a streameket is számolja.

Fotó: RICH STORRY/Getty Images via AFP

A dal népszerűségi hulláma közvetlenül annak következménye, hogy Victoria idősebbik fia, Brooklyn Beckham a héten nyilvánosan bírálta szüleit, David és Victoria Beckhamet. Brooklyn többek között azt állította, hogy szülei a „Beckham márka” érdekében manipulálják a családi narratívát a sajtóban, és személyesen is megpróbálták aláásni házasságát feleségével, Nicola Peltz Beckhammel.

A vita központjában áll az az emlékezetes esküvői első tánc esete is, amikor Brooklyn szerint Victoria „ellopta” a romantikus táncot a saját fiával, mire Nicola Peltz Beckham sírva fakadt – ezt részben egy, az esküvőn DJ-ként dolgozó személy is megerősítette. Brooklyn azt állítja, hogy ez az incidens is tükrözi a szülők túlzott beavatkozását és kontrollját az életükben.

A Beckham-vita mélyen megosztotta a közönséget és az internetet. Sok rajongó a Victoria Beckham dala iránti megújult érdeklődést támogatói gesztusként használja, így tolva vissza a zenész-divattervező reflektorfénybe a családi konfliktus közepette. A család még nem reagált részletesen a nyilvános vádakra. (via Guardian)