Kijevet és Harkivot támadták az oroszok a háromoldalú tárgyalások második napján

Oroszország szombat kora reggel hatalmas drón- és rakétatámadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen, miközben amerikai, ukrán és orosz tárgyalók találkoztak az Egyesült Arab Emírségekben a háromoldalú béketárgyalások második napján, írja a The Guardian. Támadásokban egy ember meghalt és legalább 15-en megsérültek.

Több épületben is tűz ütött ki, miközben a főváros egyes részein szünetelt a fűtés és a vízellátás is – mondta Vitalij Klicsko, polgármester. A támadások legalább négy kerületet értek, a megrongálódott épületek között pedig egy egészségügyi intézmény is volt.

Lerombolt lakóház Kijev Szvjatosinszki negyedében egy korábbi támadás után Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

A fővárosban egyébként mintegy 1940 lakóépület maradt fűtés nélkül a támadások után, de Klicsko hozzátette: „ez talán még nem a legnehezebb pillanat”.

A polgármesteri hivatal szerint 600 000 lakos hagyta el ideiglenesen a várost a januári áramválság miatt, amely teljes tömböket hagyott sötétségbe szerte a városban. Helyszíni riportunkat a fűtés és áram nélkül maradt Kijevről itt olvashatod.

Az orosz határtól 30 km-re fekvő Harkivban 25 drón csapott be több kerületre 2,5 óra alatt, és legalább 14 ember megsérült. A drónok eltaláltak egy menekültszállást, egy kórházat és egy szülészeti intézményt is.