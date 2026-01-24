Ukrán tisztviselők „pozitívnak” és „konstruktívnak” nevezték a befejeződött kétnapos amerikai–orosz–ukrán tárgyalásokat

Befejeződtek a kétnapos amerikai-orosz-ukrán tárgyalások Abu-Dzabiban. Az eredményekről egyelőre egyik fél sem nyilatkozott, de az Axios tudósítójának, Barak Ravidnak nyilatkozó ukrán tisztviselők „pozitívnak” és „konstruktívnak” nevezték az Egyesült Arab Emírségek fővárosában tartott tárgyalásokat.

Ravid azt írta az X-en, hogy forrásai szerint a következő tárgyalási fordulóra a jövő héten kerül sor Abu-Dzabiban.

Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ részleteket nem közlő forrása szerint a tárgyalások eredményeket hoztak.

A tárgyalások résztvevői január 23-án Fotó: -/AFP

A zárt ajtók mögötti tárgyalások január 23-án kezdődtek. Az első napot követően a Fehér Ház szóvivője azt nyilatkozta, hogy a találkozó „produktív” volt. A TASZSZ forrása pedig arról beszélt, hogy „senki sem csapta be az ajtót”.

Az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta először tartottak hivatalos háromoldalú tárgyalásokat Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalások előtt kijelentette, hogy a területi kérdés a tárgyalások egyik kulcsfontosságú témája lesz. Az orosz kormány pedig úgy nyilatkozott, hogy „tartós béke nem lehetséges a területi kérdések megoldása nélkül”. Ez a mondat jelenlegi ismereteink szerint azt jelenti, hogy az oroszok addig nem hagynak fel a katonai műveletekkel, amíg Ukrajna nem hagyja el a Donbasz teljes területét. (via Meduza)