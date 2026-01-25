Biztosítás nélkül mászta meg az 508 méteres tajvani felhőkarcolót az amerikai sziklamászó

Szólómászással, vagyis biztosítás nélkül mászta meg Alex Honnold amerikai sziklamászó, extrémsportoló Tajvan fővárosában az 508 méter magas Taipei 101 felhőkarcolót – írja az MTI.

Honnold nagyjából másfél óra alatt jutott fel az épület tetejére, az eseményt a Netflix élőben közvetítette, 10 másodperces késleltetéssel.

Honnold extrém sziklamászó hírnevét a Free Solo című dokumentumfilm alapozta meg, ami 2019-ben Oscar-díjat kapott. A filmben Honnold a Yosemite Nemzeti Parkban található El Capitan sziklafalat mássza meg szintén szólómászással. Honnold a megelőző napokban kötéllel gyakorolt az épületen, a projektre pedig nagyjából két és fél hónapig készült. A mászást eredetileg szombatra tervezték, de az időjárás miatt elhalasztották.

Fotó: JIMMY BEUNARDEAU/Hans Lucas via AFP

A 40 éves Honnold a kockázatról azt mondta, „ha leesel, meghalsz”, ugyanakkor hozzátette, az érzést megszokta, „a félelem mindig vele mászik”.

A Taipei 101-et korábban is megmászták, 2004-ben Alain Robert francia mászó négy óra alatt jutott fel, de biztosítókötéllel.