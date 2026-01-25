Szaúd-Arábia elhalasztja a 2029-es téli játékokat

Határozatlan időre elhalasztották a Szaúd-Arábiába tervezett 2029-es Ázsiai Téli Játékokat – írja a BBC.

A játékokat egy egyelőre még csak papíron létező városban, Mohamed bin Szalmán koronaherceg 500 milliárd dolláros megaprojektje, a NEOM részeként elképzelt, 170 kilométer hosszú egyenes vonalként tervezett, így szimplán csak A Vonalnak nevezett városban szervezték volna meg. A tervek része volt egy klimatizált hegy is, hogy a hőségben is lehessen szabadtéren síelni. A projekt azonban megakadt, az eredetileg 2030-ra tervezett másfél millió lakos helyett most már csak 300 ezres célról beszélnek.

A TROJENA névre keresztelt mesterséges tó és klimatizált hegy, ahol a játékokat tartották volna. Fotó: -/AFP

A Szaúdi Olimpiai és Paralimpiai Bizottság (SOPC) és az Ázsiai Olimpiai Tanács (OCA) szombati közleménye szerint az eseményt egy későbbi időpontban rendezik meg, amit később jelentenek be.

Az elhalasztás okát hivatalosan nem közölték. A szingapúri The Straits Times szerint ugyanakkor késések vannak egy síközpont építésében, és felmerült az is, hogy a versenyt az eredetileg tervezettnél négy évvel később tartsák meg. Augusztusban az OCA még azt közölte, hogy az előkészületek rendben haladnak, miután Dél-Korea és Kína is szóba került lehetséges rendezőként.

A SOPC és az OCA mostani közleménye szerint azonban új terv lép életbe: Szaúd-Arábia a következő években több, különálló téli sporteseményt rendez majd.

A közlemény szerint ezek célja a téli sportok népszerűsítése, a részvétel bővítése, valamint az utánpótlás és a szakemberek képzésének erősítése. Emellett több időt biztosítanak a felkészülésre, hogy a jövőbeni ázsiai téli eseményeken több ország vehessen részt. A szervezők hangsúlyozták, hogy Szaúd-Arábia továbbra is elkötelezett a sport fejlesztése mellett, beleértve a téli sportokat is, és továbbra is beruház az infrastruktúrába, valamint nemzetközi színvonalú versenyeket rendez.

A 2029-es Ázsiai Téli Játékok a sorozat 10. kiírása lett volna. Korábban Kína, Japán és Kazahsztán is adott már otthont az eseménynek. A 2034-es férfi labdarúgó-világbajnokságot szintén Szaúd-Arábiában rendezik meg, a tervek szerint Neom az egyik helyszín lesz.