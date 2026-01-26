Az Ökumenikus Segélyszervezet washingtoni támogatással indít segélyprogramot Kárpátalján

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának támogatásával indít segélyprogramot az Ökomenikus Segélyszervezet a kárpátaljai, illetve a Kárpátaljára érkező menekült fiatalok támogatása, a háború miatt nehéz helyzetbe került közösségek megerősítése érdekében.

A közlemény szerint a hosszú távú együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot Sarah B. Rogers, az Egyesült Államok külügyminisztériumi államtitkára és Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója írta alá Washingtonban.

Az Ifjúság a társadalmi kohézió szolgálatában: belső menekült és rászoruló fiatalok támogatása Kárpátalján nevű program ingyenes képzésekkel segíti a kárpátaljai fiatalok angol tanulását és sportolását, illetve lehetőséget nyújt majd az amerikai kultúrával való ismerkedésre is. A programokban a Kárpátalján nehéz körülmények között élő, illetve belső menekült 12-24 éves fiatalok vesznek majd részt – írták.

Galambok Beregszászon 2024 végén Fotó: Kaufmann Balázs/444

A közlemény szerint ez az új nemzetközi együttműködés fontos mérföldköve a segélyszervezet közel három évtizedes ukrajnai jelenlétének, azzal, hogy újabb területre terjeszti ki a háború következményeit enyhítő, immár négy éve tartó tevékenységét, amivel hozzájárul a térség békés jövőjének megalapozásához.

A segélyszervezet delegációja – Vitalia Manailo, a segélyszervezet ukrajnai képviseletvezetője, Keveházi Klára, forrásszerzésért és nemzetközi partnerségekért felelős igazgató, valamint Gáti Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Oktatásért Alapítványának kuratóriumi tagja – Washingtonban tárgyalásokat folytatott a további lehetséges együttműködésekről és partnerségekről az ukrajnai segítségnyújtás további bővítése és erősítése érdekében.

A közlemény szerint az Ukrajnában 1998 óta állandó jelenléttel bíró Ökumenikus Segélyszervezet történetének eddigi legnagyobb humanitárius szerepvállalásában már közel 1 millió embernek segített a négy éve tartó háborús válság során. Az Ukrajna 23 megyéjét érintő nemzetközi jelentőségű segélyprogram a Magyarországra érkező menekültek támogatására is kiemelt figyelmet fordít.

A segélyszervezet a határ mindkét oldalán a háború okozta szenvedés enyhítésére törekszik, de a hamarosan ötödik évébe lépő konfliktus negatív hatásai egyre súlyosbodnak, nőnek a humanitárius szükségletek, a helyzetet tovább nehezíti a világszerte tapasztalható forráshiány – közölték.

Az Ökumenikus Segélyszervezetet a miniszterelnök felesége, Lévai Anikó is támogatja. (via MTI)