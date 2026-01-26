Feszült vita: el lehet-e indulni ellenzékiként a Tisza jelöltjei mellett?

A Helyzet: van! hétfői adásában összehoztuk egy újabb vitára a Tisza javára visszalépő Jámbor Andrást és az újrainduló Hadházy Ákost, akik már négy évvel ezelőtt is teljesen máshogyan látták azt, hogyan tudná összeszedni magát az ellenzék a következő választásokig. Jámbor az ügyek megoldására és a parlamenti képviseletre épített, Hadházy inkább a korrupcióüldözésre és a hatalom ellenőrzésére. Kinek lett 2026-ra igaza? „Magyar Péternek!” - vágta rá Jámbor a hétfői vitában. Ugyan ezen mindketten jót mosolyogtak, de arról már feszült vita alakult ki köztük, hogy veszélyeztetik-e a Tisza győzelmét a régi ellenzék újrainduló képviselői, vagy el szabad-e fogadni a Fidesz győzelmét.

A teljes vita:

„Természetesen én nem a Tisza ellen indulok, hanem a Fidesz ellen indulok. [...] Megnyugtató, hogy Zuglóban a Fidesz biztos, hogy nem fog győzni, úgyhogy a választóknak nyugodtan megvan a lehetősége, hogy azt a jelöltet válasszák, akiket szeretnének és nem kell nézegetni, hogy esetleg bejön-e a Fidesz” - mondta Hadházy a választási esélyeket firtató kérdésre. Jámbor András a saját körzetét viszont úgy látja, hogy ott a Fidesz még a 2024-es európai parlamenti választásokon is „bőven az országos átlag fölött szerepelt”, viszont mára változik a hangulat, és a kormánypárt korábbi támogatói is a kormányváltás esélyeiről kérdezgetik.

„A Szőlő utca vagy a hétvégi, lázáros felszólalás olyan társadalmi csoportokat és olyan rétegeket bizonytalanítanak el a Fidesz táborában, akiket körülbelül nyáron tudott visszahozni a Fidesz 3-4 hónapnyi munkával. Ez egy nagyon nehéz választási kampány lesz ettől függetlenül. Ha megnézzük a mandátumelosztást, ahhoz, hogy több mandátuma legyen a Tiszának, körülbelül 3,5 százalékkal kell több szavazatot szereznie. És ugye ez egy kérdés, hogy ki nyeri a választást, az egy másik kérdés, hogy ki fog kormányozni” - értékelte a helyzetet Jámbor, aki szerint figyelembe kell venni, hogy például a Mi Hazánk bejut-e, illetve a német vagy a cigány nemzetiségi képviselő a Fideszt támogatja-e. Majd hozzátette:

„És akkor arról ne is beszéljünk, hogy mi lesz még, amit a Viktorék az utolsó 80 napban el fognak követni, vagy az utána következő 30 napban, az új parlament megalakulásáig.”

Abban egyetértettek, hogy Lázár János vécékefés kijelentése veszélyes lehet a Fideszre nézve, mert éppen a billegő körzetekben bizonytalaníthatja el a cigány szavazókat, és ez az 5-10 ezer szavazat akár át is billentheti ezeket a kerületeket.

Kinek lett igaza?

Jámbor szerint Magyar Péter azt a koncepciót hajtja végre, amiről ő már 4 évvel ezelőtt is beszélt, vagyis hogy az ellenzéknek többséget kell szereznie az értékei és az ügyei mellé, és „minden más az egyébként tökvakarászás, és tök mindegy, hogy a parlamenten belül csináljuk, vagy a parlamenten kívül csináljuk”. Szerinte ennek a többségnek köszönhető, hogy sikerült megakadályozni az ellehetetlenítési törvény elfogadását, a Pride betiltását vagy a mini-Dubaj megépítését. „És nagyon sok olyan dolgot tudunk még mondani, amik károsak lettek volna a magyar társadalom számára. És az, hogy létrejött egy ilyen ellenzéki többség, létrejött egy erő, és a Fidesznek meg kellett hátrálnia, az emiatt a többség miatt van alapvetően.”

Ezzel szemben Hadházy négy év távlatából is úgy látja, hogy neki volt igaza, mert szerinte továbbra is nagyon kicsi az esélye annak, hogy ilyen játékszabályok mellett le lehessen győzni Fideszt, „csoda vagy nagyon nagy szerencse” kellene hozzá. Legkorábban csak április 12-e után láthatjuk, hogy ez sikerült-e.

„Arról beszéltem mindig, hogy ha a választási szabályok tisztességesek lennének, hogyha nem lenne propaganda, ha valódi választásokról beszélhetnénk, nem lennének csalások, akkor nem azt nézegetnénk, hogy »úristen, most akkor van-e elég százalékos vezetés most, hogy nyugodtan hátradőlhessünk«, hanem arról beszélnénk, hogy bejutott-e a Fidesz vagy sem” - mondta Hadházy, aki szerint abban is neki volt igaza, hogy az ellenzéknek nem tudott eredményt elérni azzal a stratégiával, hogy „be kell menni a parlamentbe, és majd ottan jól érvelünk, és majd arról beszélünk, ami az embereket érdekli”.

Hadházy a Tisza Pártot is bírálta amiatt, mert szerinte Magyar Péterék nem hittek a nyomásgyakorlásban. „Amikor ugye a technofasiszta törvényről volt szó, és azt mondtuk, hogy tüntessünk és ne hagyjuk abba, akkor konkrétan az új párt azt mondta, hogy ez kontraproduktív.” Szerinte ebben is neki volt igaza, mert az ellenzék az elmúlt évben megmutatta, hogy van ereje és képes eredményeket elérni. Ezzel szemben Jámbor úgy látja, hogy a Fidesz csakis azért futamodott meg ezekben a kérdésekben, mert „ott van Magyar Péter és ott van a Tisza, és ez egy komoly veszély a Fideszre, komoly veszély a Fidesz választási győzelmére”.

Hátráltatja-e Hadházy a Tisza győzelmét?

Abban a kérdésben is komoly vita alakult ki a két képviselő között, hogy Hadházy zuglói indulása veszélyezteti-e a Tisza Párt győzelmi esélyeit. Hadházy szerint erről szó sincs, hiszen Zuglóban mindenképpen az ellenzék fog nyerni, és a mérések alapján a fideszes jelöltnek esélye sincs. Azonban Jámbor szerint ettől még ugyanúgy bejön a töredékszavazatok problémája, vagyis ha kisebb fölénnyel nyernek az ellenzéki jelöltek, akkor az listás mandátumokat vehet el a Tiszától.

Jámbor becslése szerint a zuglói körzetben 45 ezer ellenzéki szavazó lehet, akik vagy Hadházyra, vagy a tiszás Velkey György Lászlóra szavaznának, és mellettük 15 ezer Fidesz-szavazó élhet. Vagyis ha csak egy ellenzéki jelölt lenne a kormánypártival szemben, az körülbelül 30 ezer töredékszavazatot jelentene, ami a Tisza listájára menne tovább. Mivel a 2022-es választásokon 60 ezer szavazat után lehetett mandátumot nyerni, így csak Zuglóban elveszhet egy fél mandátum.

„Ez a fél mandátum ez nagyon sok. És szerintem, hogyha külön indulás van, akkor ezeknek a töredékszavazatoknak vagy a győzteskompenzációban vész el egy része, vagy pedig ott vész el, hogyha valakinek nincs 5 százalékot átlépő listája. És ez egyébként szerintem nem egy Hadházy Ákos-probléma, ez minden egyes ellenzéki jelölt problémája. Körülbelül húsz olyan ellenzéki jelölt van jelenleg, aki függetlenként vagy más párt színeiben elindulna a tiszás jelölttel szemben. Ha ez a húsz ember 10 százalékos eredményt ér el csak, az két töredékszavazatnyi vagy két mandátumnyi töredékszavazat. Ezért amikor arról beszélünk, hogy 3,5 százalékkal kell többet szerezni ahhoz, hogy mandátumtöbbség legyen, és 5,5 százalékkal ahhoz, hogy kormányzótöbbség, akkor ezek nagyon-nagyon fontos szavazatok” - mondta Jámbor.

Hadházy szerint az elmúlt 16 évben nagyon sokszor emlegették az elvesző töredékszavazatokat, de nem ezt tartja döntőnek:

„Hogyha egy-két képviselőn múlik a többség vagy nem többség, tessék elhinni, hogy azt meg fogja oldani a Fidesz. Tehát pár szavazaton, hogyha múlik a többség vagy nem többség azt a Fidesz simán, simán, bármikor el fogja csalni. Még utólagosan is, bármikor. [...] Nem ez a cél, hogy pár szavazattal nyerjünk. Régen megette a fene, hogyha azok a töredékszavazatokon múlna ez a dolog. Régen megette a fene, hogyha azokon múlna a dolog. Tehát ha a töredékszavazatokon múlik, akkor marad ez a rendszer, marad ez a kormány, nem ez a cél.”

Úgy látja, hogy ha 2026-ban is kikap az ellenzék, annak az lesz az oka, hogy elfogadták a Fidesz játékszabályait: „Hétről hétre szeretném emlékeztetni az ellenzéket arra, hogy ha ezek a most meglevő piszkos játékszabályok mégis eredményesek lennének a Fidesz szempontjából, azt nem fogjuk még egyszer elfogadni.”

Viszont Jámbor szerint a töredékszavazatok azért számítanak, mert most „mindenfajta módon” annyi szavazatot és mandátumot kell felhalmoznia az ellenzéknek ahhoz, hogy „ne legyen a Fidesznek esélye elcsalni a választást”. És ebből a szempontból az a 120 ezer szavazat is sokat számíthat, amit a Tisza jelöltjei mellett induló ellenzékiek kaphatnak meg.

„Ez számít abban, hogy fölül legyünk azon a helyzeten, ami a veszélyzóna. És szerintem az a feladat, hogy ezt a veszélyzónát elkerüljük alapvetően.”

Szerinte „nagyon húzós helyzet lesz”, ha úgy alakul, hogy mondjuk 5 százalékkal nyer a Tisza, de „annyira durván torzít a rendszer, mert annyira szétnyílik az olló a különböző társadalmi csoportok között, hogy a Fidesz szerez több mandátumot”. Abban egyetértett Hadházyval, hogy egy ilyen helyzet ellen fel kellene lépni. Ezt választási csalásnak is tartaná, hiszen „itt egy egypárti választási rendszer, a körzethatárok egypárti átrajzolása eredményeként nem a magyar szavazók szavazatszáma az, ami meghatározza a választás végeredményét”.