A régi ellenzéken is állhat vagy bukhat Magyar Péter győzelme

  • A 2022-es ellenzéki vérzivatarban Hadházy és Jámbor is győzni tudott a Fidesszel szemben a saját körzetében.
  • A választások után éles vitájuk volt arról, hogy mit is kéne tennie az ellenzéknek, ha ki akarnak mászni a mély gödörből. Kinek lett igaza?
  • Aztán jött Magyar Péter és borított mindent.
  • Most a választások előtt a két független ellenzéki képviselő ismét más utat választott. Jámbor András visszalépett, és a Tiszát támogatja a kampányban. Hadházy Ákos viszont Zuglóban elindul a Tiszával és a Fidesszel szemben.
  • Tiszával vagy Tiszával szemben? Ki áll nyerésre? Lázár János végzeteset hibázott? Búcsút vehetünk a teljes régi ellenzéki elittől? Hadházy végleg visszavonul, ha most veszít?
video tisza jámbor andrás Helyzet: van hadházy ákos Lázár János
