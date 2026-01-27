Akkora nyugdíjkiegészítést kapnak a volt válogatott focisták, mintha egy átlagnyugdíjas 18. havi juttatást is kapna

Fotó: HESHAM ELSHERIF/NurPhoto via AFP

Az elmúlt öt évben félmilliárd forintnál is többet fizetett ki az MLSZ idős focisták nyugdíjkiegészítésére. Ez a HVG közérdekű adatigénylése nyomán derült ki.

Kétféle MLSZ-es nyugdíjkiegészítés is jár a focistáknak. Az egyik az úgynevezett szövetségi járadék, amelyik mérlegelés nélkül, alanyi jogon jár azoknak, akik legalább egyszer felnőtt nagyválogatottak vagy szövetségi kapitányok voltak. Ennek összege legalább havi 100 ezer vagyis minimum évi 1,2 millió forint. A HVG által átnézett szerződésekben a 100 ezres összeg volt a jellemző, bár előfordultak magasabb havi összegek is. Mivel az átlagnyugdíj ma 250 ezer forint, ezzel kalkulálva az évi 1,2 milliós pluszpénz annak felel meg, mintha egy átlagos nyugdíjas a mindenkinek járó 13. havi és részleges 14. havi nyugdíj mellé teljes 14., 15., 16., 17. és 18. havi nyugdíjat is kapna.

A másik fajta szövetségi járadék rászorultsági alapon pályázható azon focistáknak, akik 1961 előtt születtek, az állami nyugdíjuk összege nem éri el a tárgyévi minimálbér nettó összegét, ami idén 214 ezer forint és bár nagyválogatottak nem voltak, vagy pályára léptek legalább egyszer az olimpiai válogatottban vagy volt 175 férfi NB1-es meccsük vagy 75 női. Ennek a járadéknak akkora az összege, hogy az állami nyugdíjat a minimálbér összegéig emelje meg.

Az MLSZ valamivel kevesebb mint 250 játékosnak folyósít nyugdíjkiegészítést, amire határozatlan ideig tartó szerződést kötnek, vagyis az érintettek élete végéig jár.

A HVG cikke megjegyzi, hogy a 80-as, 90-es években a ma megkereshető összegek töredékét vitték haza a magyar focisták. Ma már egészen más a helyzet, a G7 nyári számításai szerint az NB1-ben kerek nettó 5 millió forint a focisták átlagkeresete.