ICE-ügynököket hoznak magukkal az amerikaiak a téli olimpiára, Milánó polgármestere máris elküldte őket a francba

ICE-ügynökök is érkeznek az amerikai küldöttséggel a február 6-án kezdődő Milánó-Cortina-i téli olimpiára: biztonsági feladatokat fognak ellátni amerikai diplomaták mellett - erősítette meg több forrás kedden az AP hírügynökségnek. A hatodikai nyitóünnepségre érkező amerikai küldöttséget a nyíltan Európa-utáló JD Vance alelnök vezeti és tagja lesz Marco Rubio külügyminiszter is.

Az ICE ügynökei nem szívesen látott vendégek Milánóban - közölte postafordultával a város polgármestere, Giuseppe Sala.

„Ez a milícia gyilkol, ez a milícia emberek lakásaiba tör be saját maguk által írt parancsok alapján. Világos, hogy nem látjuk őket szívesen Milánóban, ehhez kétség sem férhet”

- fogalmazott Sala.

Az AP hírügynökségnek amerikai diplomáciai források arról beszéltek, hogy korábbi olimpiákon is előfordult, hogy a biztonságiak egy része az ICE nyomozó egységétől, a Homeland Security Invetstigations-től érkezett,