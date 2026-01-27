Vége lehet az MSZP-nek, az ezredforduló legnagyobb magyar pártja várhatóan el sem indul a választásokon

Nem indul a tavaszi országgyűlési választáson a Magyar Szocialista Párt, írta meg a Magyar Nemzet. Az értesülés egybevág a HVG információival is. Komjáthi Imre pártelnök viszont a Telexnek azt mondta, nincs még ilyen döntés, az indulásról a párt kongresszusa határoz majd, ezt a héten fogják összehívni február közepére.

A Magyar Nemzet szerint „Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban. A párt támogatottsága is mélyponton van, így feltehetően az országos lista állítása is esélytelen lenne.”

A Nemzet információi szerint a szocialisták hivatalosan nem a Tisza Párt javára lépnek vissza.

A Medián januári kutatása szerint az MSZP tábora már egy százalék alatti.

Gyurcsány Ferenc, Horn Gyula és Mihail Gorbacsov 2007-ben Budapesten Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A HVG szerint ezzel együtt egyéniben elindulnak néhányan, ilyen lehet Kunhalmi Ágnes Dél-Pesten, valamint Hiller István Pesterzsébeten és Soroksáron.

Berúgta a 2026-os kampányt az MSZP: a magyar politikai élet baloldali lelkiismerete lesz a párt – írtuk 2024 októberében. Akkor választották meg a párt új elnökét, Komjáthi Imrét, két évre. Első dolga az volt, hogy bejelentette: azzal a nappal kezdetét vette az MSZP 2026-os kampánya. A párt elnökhelyettese Korózs Lajos eddigi alelnök lett, a választmány elnökének Hiller Istvánt választották újra.

Az utóbbi hetek-hónapok legérdekesebb MSZP-s híre pedig az volt, hogy a párt helyi szervezete december közepén bejelentette: a 18 éves Majnik Noé Szabolcs lesz a képviselőjelöltjük a siófoki központú Somogy 4-es választókörzetben.

Az MSZP az MSZMP utódpártjaként 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban nyert választásokat a rendszerváltás után Magyarországon, és olyan miniszterelnököket adott, mint Horn Gyula, Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc, az utolsó ciklusukat a párton kívüli Bajnai Gordon vitte végig.

Frissítés: „Nincs ilyen döntés” – mondta a Telex megkeresésére Komjáthi Imre, az MSZP elnöke a fenti hírekre reagálva. A politikus azt mondta, az MSZP elnöksége szerdán hívja össze február közepére a párt kongresszusát, és ott döntenek az indulásról. A döntés előkészítéséhez egy levélben információkat kért a tagságtól, közölte, és kedd este lesz még egy online elnöki fogadóóra is. Állítása szerint semmi sem igaz abból, hogy ő azt írta volna egy levélben, hogy nincs elég önkéntes a kampányhoz, mert ő csak kérdezett.