Február 20-án dönt az MSZP arról, hogy elindulnak-e az országgyűlési választáson

Az MSZP elnöksége szerdán döntött arról, hogy 2026. február 20-ára összehívja a párt legfőbb döntéshozó szervét, a Kongresszust, amely arról fog dönteni, hogy a nagy múltat megélt, mára összetöpörödött párt elindul-e a 2026-os országgyűlési választáson, olvasható az MSZP közleményében.

Mint írták, „a 2026-os országgyűlési választások tétje a Magyar Szocialista Párt számára a rendszerváltás és a baloldali választók politikai érdekeinek képviselete”. A párt elnöksége a mai napon áttekintette a választási helyzetet, a jelöltállítás folyamatát és a társadalmi visszajelzéseket.

Az MSZP elnöksége eddig 78 egyéni képviselőjelöltet hagyott jóvá, további jelöltek jóváhagyása február 13-án várható. A párt azonban megerősítette, hogy nem indít jelöltet Magyar Péter körzetében, valamint azokban a választókerületekben, ahol a 2022-ben megválasztott ellenzéki független képviselők indulnak.

„A párt rendelkezésére álló kutatások szerint a választók jelentős része kész aláírásával támogatni az MSZP egyéni jelöltjeit. Ugyanakkor a baloldali választók egy jelentős része a rendszerváltás reményében más politikai szereplőkben látja a kormányváltás esélyét” - írják.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A tájékoztatás szerint az elmúlt időszakban belső véleménykutatáson mérték fel a tagság álláspontját, és Komjáthi Imre pártelnök online fogadóóráin is sokan osztották meg álláspontjukat. Az ígérték, hogy a döntésig az MSZP a következő hetekben is jelen lesz a nyilvánosságban, és felelősen politizál a baloldali választók érdekében.

Legújabban sajtóhírek szerint az MSZP elnöke egy belső tájékoztatásban azt állította, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, a párt támogatottsága is mélyponton van, így feltehetően az országos lista állítása is esélytelen lenne. A Medián januári kutatása szerint az MSZP tábora már 1 százalék alatti. Arról, hogy mi van a kispártokkal, melyik indul, melyik nem, ebben a cikkben írtunk.