Fecskendővel spriccelt valamilyen ismeretlen folyadékot Ilhan Omar ruhájára egy férfi

„Az ICE-t nem lehet megreformálni, nem lehet rehabilitálni, meg kell szüntetni örökre. A belbiztonsági miniszternek, Kristi Noemnek pedig le kell mondania, vagy le kell mondatni” – mondta Ilhan Omar minnesotai képviselőnő a minneapolisi városházán tartott beszédében, amikor az első sorból felállt egy férfi, odalépett hozzá és egy injekciós tűvel lespriccelte valamilyen folyadékkal.

„A folyadék, amit a férfi Omarra fújt, savanykás szagú volt, hasonló egy vegyszerhez” – írta a teremben lévő BBC újságíró. A férfit a biztonságiak leteperték és kivezették, közben Omar segítői arra kérték a képviselőnőt, hogy hagyja abba a beszédét és vizsgálják meg, mit spriccelt rá a férfi, de ő ezt nem hagyta. „Folytatjuk, nem hagyjuk, hogy ez a seggfej elintézze” – mondta és folytatta. Később az X-en azt írta: „Jól vagyok. Túlélő vagyok, így ez a kis felhergelt figura nem fog megfélemlíteni, hogy abbahagyjam a munkámat. Nem hagyom, hogy a zaklatók győzzenek.”

Az emberek azért gyűltek össze a városházán, hogy a képviselőnő gondolatait meghallgassák a szövetségi bevándorlási tisztviselők jelenlétéről városukban, és kérdéseket tegyenek fel a hónap második halálos lövöldözése után. Januárban egy ICE-ügynök agyonlőtte az amerikai állampolgár Renee Goodot. A szövetségi tisztviselők belső terroristaként igyekeztek beállítani azt a 37 éves minneapolisi férfit, akit január 24-én szombaton a határőrség ügynökei lelőttek Minnesotában. A 37 éves férfiről kiderült, hogy egy sürgősségi osztályon dolgozott ápolóként. Minneapolisban ez volt a harmadik lövöldözés idén, amiben szövetségi ügynökök érintettek. Az első eset január 7-én történt, amikor az ICE ügynökei megölték a 37 éves Renee Goodot. Egy héttel később pedig egy venezuelai férfit lőttek meg az ügynökök.