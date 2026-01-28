Franciaország egyszerűsítené a gyarmatosítás idején „megszerzett” kulturális javak visszaszolgáltatását

A volt francia gyarmatoktól érkező egyre több visszaszolgáltatási kérelem érkezik, ezért egy olyan törvényen dolgoznak Párizsban, ami megkönnyítené az érintett kulturális javak múzeumi gyűjteményekből való kivételét – írja az MTI.

Emmanuel Macron elnök 2017-ben Ouagadougouban tett látogatásán ígéretet tett arra, hogy a kormány beterjeszt a parlament elé egy törvényjavaslatot a Franciaország által illegálisan – főleg a gyarmati időszakban – megszerzett javak visszaszolgáltatásnak szabályozására és egyszerűsítésére.

A törvény hosszú távon lehetővé tenné, hogy hatékonyabb és dokumentáltabb választ adjon Franciaország a francia múzeumokban jelenleg őrzött művek vagy tárgyak visszaszolgáltatását követelő országoknak. Ennek törvénynek a vitája kezdődött meg szerdán. Amennyiben a javaslatot a parlament elfogadja, a különböző országok által már benyújtott kérelmeket gyorsabban lehetne feldolgozni. Egy parlamenti jelentés szerint jelenleg tucatnyi kérelem vár válaszra.

Fotó: QUENTIN DE GROEVE/Hans Lucas via AFP

Algéria például a nemzeti hősnek számító Abd el-Káder emír, a 19. század közepén a franciák elleni felkelés vezetőjének személyes tárgyait, Mali pedig Ségou városa kincstárának műtárgyait kéri vissza. Benin az elmúlt években már 26 tárgyat visszakapott, de további kérelmeket is benyújtott.

A törvényjavaslat kizárólag az 1815 és 1972 között megszerzett javakat érinti. Érvénybe lépése csak több hónap múlva esedékes.

A közgyűjtemények elidegeníthetetlenségének elve miatt ezeknek a tárgyaknak a származási országokba való visszajuttatása eddig csak apránként, rendkívüli törvények útján történhetett. Néha a kölcsön vagy a letét előnyben részesült a teljes visszaadással szemben, annak érdekében, hogy meg lehessen kerülni a parlamentet. De az is előfordult, hogy egy diplomáciai látogatás keretében a köztársasági elnök egyoldalú lépésként bejelentett egy-egy visszaszolgáltatást.

A többpárti javaslatban a szenátorok egy állandó nemzeti bizottság és egy kétoldalú tudományos bizottság felállítását szorgalmazzák, pontos kritériumok alapján, amelyek igazolják a kisajátítás jogellenes vagy nem jogellenes jellegét.