Négy góllal is vezetett, de kikapott Horvátországtól a férfi kéziválogatott az Eb utolsó meccsén

A magyar férfi kézilabda-válogatott 27-25-re kikapott a világbajnoki ezüstérmes Horvátországtól az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján, így két ponttal, győzelem nélkül zárja a középdöntőt.

A magyar válogatott lendületesen kezdett, létszámfölényes támadásokkal gyorsan 5–2-re ellépett, még annak ellenére is, hogy egy rossz csere miatt hamar emberhátrányba került. A horvátok már a hetedik percben időt kértek, az első szakaszban pedig a magyar csapat kettős emberhátrányban is eredményes volt. Bár az ellenfél egy 3–0-s sorozattal felzárkózott, a stabil védekezésnek köszönhetően a magyarok 15–13-as előnnyel mehettek szünetre.

Fazekas Gergő (j) a horvátok ellen. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A fordulás után a sok kihagyott lövés fokozatosan megbosszulta magát: a horvátok a 46. percben átvették a vezetést, majd egy 7–1-es sorozattal 22–20-ra elléptek. A hajrában fej fej mellett haladtak a csapatok, a magyar válogatott az utolsó percekben kétszer is az egyenlítésért támadhatott, de nem tudott élni a lehetőséggel, így végül 27-25-ös vereséget szenvedett.

Végül két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zártuk az Európa-bajnokságot, az előre kitűzött célt, a legjobb nyolc közé kerülést nem sikerült elérni.

Az, hogy végül hányadik helyen végzünk, este derül ki, a 9–12. hely között a reális. Sikerükkel a horvátok – Izlandhoz mellett – biztosították helyüket az elődöntőben, a másik ágról a legnagyobb esélyesnek számító Dánia és Németország jutott be. (via MTI)