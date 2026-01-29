Az EU 145 millió eurós humanitárius segélyt jelentett be Ukrajnának

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy 145 millió euró értékben küld humanitárius segélyt Ukrajnának. Az ukrajnai menekülteket befogadó Moldovát pedig 8 millió euróval támogatja.

A rendkívüli segélyt azért küldik Ukrajnába, mert több millió ukránt veszélyeztet a rendkívül hideg időjárás. Az oroszok ugyanis folyamatosan bombázzák az ukrán energetikai infrastruktúrát, így gyakoriak az áramszünetek.

A humanitárius segély keretében védelmi eszközöket, menedéket, élelmiszert, pénzügyi segítséget, pszichoszociális támogatást, valamint víz- és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítanak az ukránoknak. A segély eljuttatásában az ENSZ-ügynökségek, valamint más nemzetközi szervezetek is részt vesznek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

Az Európai Bizottság azt is bejelentette, hogy kiterjesztették az ukrajnai energiaellátás biztosítására szolgáló sürgősségi támogatást. A héten 447 áramfejlesztőt szállítottak az országba, hogy helyreállítsák a kórházak, menhelyek és más kiemelt fontosságú létesítmények áramellátását. Emellett további 500 aggregátort telepítenek a napokban Ukrajnába. (via Kyiv Independent)