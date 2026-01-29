Ilyen tért ölelő egész pályás potyagól talán még nem is volt ebben az évezredben a magyar jégkorongban

A címvédő és alapszakasz-második Gyergyói HK hazai pályán játszott a ICEHL-es Fehérvár AV19 fiókcsapatával vasárnap az Erste Ligában, a magyar bázisú jégkorongbajnokságban, az alaphangot egészen elképesztő potyagól adta meg a 14. percben.

Egy hazai játékos kiállítása miatt emberelőnyben támadhattak a székesfehérváriak, akik azonban elvesztették a korongot, a gyergyói Vincze Péter pedig a saját alapvonaláról előrevágta azt, majd történt, ami történt:

Hogy ez hogy ment át a kapuson, azt csak látni lehet, érteni nem nagyon. Valószínűleg szegény Hegedűs Levente sem értette, az biztos, hogy ilyen szintű potyagólra kapásból egyáltalán nem emlékszünk a magyar hoki utóbbi éveiből, évtizedeiből. A 21 éves fehérvári kapus az utóbbi szezonokban alacsonyabb szintű tengerentúli utánpótlásligákban játszott, az idei az első felnőttszezonja, ebből az alkalomból a nagyválogatottban is debütálhatott.

A meccset végül 4-2-re nyerték meg a székelyek.