Leszedetné Széchy Tamás nevét a margitszigeti uszodáról az úszószövetség

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége január 28-i ülésén megvitatta a néhai Széchy Tamás edzői tevékenységével kapcsolatos visszaélések feltárására létrehozott eseti vizsgálóbizottság jelentését – írták a honlapra feltöltött közleményben.

A független szakértőkből (Papp Gábor, Tausz Katalin, Danks Emese, Tornyossy Mónika és Ugrin Tamás) álló testület 2025 augusztusától dolgozott, archív felvételeket elemzett és közel húsz érintettet hallgatott meg, bár több, az érintett időszakban vezető pozícióban dolgozó személy nem vett részt a meghallgatásokon.

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda épülete a Margitszigeten 2017-ben. Fotó: Róka László/MTI/MTVA

A bizottság megállapította, hogy mivel Széchy Tamás 2004-ben elhunyt, az ellene felhozott állításokra nem reagálhatott, ezért azok nem minősíthetők bizonyított tényeknek. Ugyanakkor hangsúlyozta:

ha a visszaemlékezésekben szereplő cselekmények valóban megtörténtek, azok mind a korabeli, mind a mai jogi, erkölcsi és pszichológiai normák szerint „meg nem engedett és elítélendő cselekménynek minősülnek”.

A jelentés kiemeli a tisztességes eljáráshoz való jog és a kegyeleti jog érvényesülését, amely kizárja a halál utáni felelősségmegállapítást. Emiatt a bizottság nem tehetett tényszerű megállapításokat vagy konkrét javaslatokat az Elnökség felé, részletes jelentése pedig személyiségi és kegyeleti jogi okokból nem nyilvános.

A MÚSZ Elnöksége a jelentés alapján rögzítette: bár Széchy Tamás személyes felelőssége kegyeleti jogi okokból valóban nem állapítható meg, a Szövetség alapértékeivel összeegyeztethetetlen mindenfajta abúzus, hatalommal való visszaélés és méltóságsértő magatartás, különösen kiskorú sportolók esetében.

Ennek megfelelően zéró toleranciát hirdet, és megfontolásra javasolja a Széchy Tamás-uszoda elnevezésének megváltoztatását a fenntartó Nemzeti Sportügynökség számára.

Azt is írták, hogy az érintett események évtizedekkel ezelőtt történtek, és a korábbi sportvezetés elmulasztotta a vizsgálatot Széchy Tamás életében. „Ennek ellenére a Szövetség mostani vezetése felelősségének érzi, hogy a múltból utólag felszínre került ügyeket is érdemben feldolgozza, azok tanulságait levonja, és a jövőre nézve olyan intézményes garanciákat építsen be működésébe, amelyek kizárják a hasonló esetek megismétlődését.”

Tavaly májusban Élet-mű-örökség címmel könyv jelent meg a 2004 szeptemberében elhunyt Széchyről. Ezután Batházi Tamás egykori olimpikon úszó, a MÚSZ korábbi főtitkára többek között pedofil ragadozónak nevezte a néhai edzőt, aki embereket, emberi sorsokat tett tönkre. Azt írta, egykori versenyzőinek többsége azóta is „lelki beteg és idegroncs”, mivel brutálisan verte a gyerek- és fiatalkorú sportolókat. Batházi mellett Füzesy Tamás is arccal és névvel mesélte el, Széchy hogyan igazította meg a péniszét 14 éves korában.