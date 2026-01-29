Nem indulnak a választáson a Humanisták

Cseh Katalin és Barabás Richárd politikai platformja, a Humanisták bejelentette, hogy sem egyéni, sem listás formában nem indul az áprilisi választáson.

A két politikus sajtóközleményében azt írta, hogy néhány hónappal ezelőtt nehéz vállalkozásba kezdtek, „az elmúlt hónapok során, az országot járva azonban azt tapasztaltuk, hogy ugyan sokan osztják az értékeinket, sokan tartják fontosnak az általunk kitűzött célokat, a választók kockázatosnak éreztek volna egy önálló, humanista indulást. Megértettük, hogy még azok is, akik a leginkább elkötelezettek a társadalmi igazságosság, az egyenlő jogok mellett, ebben a történelmi helyzetben féltek volna megosztani a szavazatukat.”

Barabás Richárd és Cseh Katalin
Fotó: Németh Dániel/444

Mivel „demokráciában nincs és nem is lehet fontosabb akarat, mint a választóké”, úgy döntöttek, hogy 2026-ban nem állítanak országos jelölteket. Végül köszönetet mondtak aktivistáiknak és azoknak, „akik jelentős ellenszélben is vállalták volna ezt a megméretést”.

Barabás Richárd és Cseh Katalin november közepén jelentette be, hogy Humanisták néven új politikai platformot hoznak létre. A bejelentés heves indulatokat váltott ki. Cseh Katalint a Momentum kizárta a soraiból, a Párbeszédből többen is kiléptek, a párt viszont közleményben tudatta, hogy elnöksége egyhangúlag támogatja a kezdeményezést. A két alapítóval decemberben készítettünk interjút.

interjú