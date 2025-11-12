Magyar Péter és Karácsony Gergely egymásnak ugrott a 444 facebookos kommentszekciójában

Miután megírtuk, hogy Cseh Katalinnal indít új politikai mozgalmat Barabás Richárd, és ezt a hírt ki is posztoltuk Facebook-oldalunkra, a kommentelők közt perceken belül ott termett Magyar Péter, hogy közölje: „Hallom Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back...”

Fél órán belül aztán Karácsony Gergely főpolgármester is megjelent, hogy reagáljon, ő a kommentjében azt írta: „Ez hazugság, ami egy telefonnal is tisztázható lett volna, mert a telefont beszélgetésre is lehet ám használni, nem csak kommentelésre.”

Bár Magyar Péter nem fejtette ki, hogy mit jelent az utalás Mesterházy Ernő visszatérésére, de az talán adhat némi kapaszkodót, ha visszavezetjük a szálakat odáig, amikor is áprilisban kiszállt a Tiszából a párt volt koordinátora, Farkas Dezső, aki egyben bejelentette, hogy új politikai kezdeményezést indít.

Farkas Dezső – akinek szinte a kezdetektől komoly szerepe volt a Tisza Párt felépítésében – felesége ugyanis olyan cégekben volt ügyvezető vagy igazgatósági tag, amelyek Mécs Mónika filmproducerhez és férjéhez, Mesterházy Ernőhöz köthetők, illetve a Mesterházy által alapított, mindmáig a köreihez tartozónak mondott cégháló részei. Ezenfelül 2024 nyarán láttuk is Farkast Mesterházyval együtt mozogni.

Mesterházy Ernő egykor Demszky Gábor főpolgármester tanácsadója volt, egy korábbi cikkünkben azt írtuk róla, hogy „a neves zenei és filmes producer, üzletember ellenzéki körökben máig befolyásos háttérember hírében áll. A liberális oligarchát 2008-ban a régi Origo a városháza fantomjaként mutatta be. (...) Mesterházy Ernőt 2010-ben, még a kormányváltás előtt tartóztatták le”. Végül egyébként felmentették.

Ugyanebben a cikkben azt is írtuk, hogy a fővárosi számlagyáras-korrupciós ügyben a fő gyanúsított egy tanúvallomásban azt állította, Mesterházy mutatott be egymásnak két, az ügyben fontos embert.