9,5 millió alá csökkent Magyarország lakossága

2025-ben 72 000 gyermek jött világra Magyarországon, 7,1 százalékkal, 5511-gyel kevesebb, mint az előző évben - írja a KSH előzetes, becsült adatok alapján. Amióta statisztika készül az élve születésekről Magyarországon (1949), azóta ez a legalacsonyabb szám. 2017-ben még 91 ezer fölött volt az éves születésszám.

Az elhunytak becsült száma 124 200 volt, 2,6 százalékkal, 3270-nel kevesebb az egy évvel korábbinál. Ez 1973 óta a legalacsonyabb adat.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a becsült természetes fogyás 52 200 fő volt, 4,5 százalékkal több az előző évi 49 959 fős értéknél.

Ezer lakosra vetítve így alakultak a legfontosabb demográfiai mutatók: gyors ütemben, a 2021-es 9,7-ről csökkent mostanra 7,6-ra az élve születések száma.

Egy igen fontos mutató, a teljes termékenységi arányszám mindössze 1,31 volt, ez az elmúlt 14 év legalacsonyabb adata.

A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege kismértékben mérsékelte a természetes fogyásból eredő népességcsökkenést, ennek eredményeként a 2022. évi népszámlálás alapján számított lakónépesség becsült száma 2025 végén 9 millió 489 ezer fő volt. 2010-ben még 10 014 324 fő volt.

A becsült adatok szerint 46 600 pár kötött házasságot. A házasságkötések több éve tartó csökkenése megállt, lényegében stagnált: 2025-ben 0,1 százalékkal, 39-cel több házasságot kötöttek, mint egy évvel korábban.