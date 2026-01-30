A bolgár Ludogoreccel játszik a Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjéért

A bolgár Ludogoreccel játszik a nyolcaddöntőbe jutásért a Ferencváros a labdarúgó Európa-ligában. A magyar bajnoknak az alapszakasz utolsó fordulója előtt arra is volt esélye, hogy egyenes ágon bejusson a legjobb 16 közé, de csütörtökön kikapott az angol Notthingham Forest ellen.

Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában tartott pénteki sorsoláson az is kiderült, hogy az FTC kiemeltként idegenben kezdi a párharcot. Ha Robbie Keane együttesének sikerül továbbjutnia, akkor a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával kell majd megküzdenie.

A Ferencváros játékosai a Ludogorec elleni BL-selejtezőn augusztusban. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az FTC ebben az szezonban már háromszor játszott a Ludogoreccel, a Bajnokok Ligája-selejtezőjében idegenben döntetlent ért el (0-0), otthon pedig győzött (3-0), az EL alapszakaszában pedig ugyancsak megverte (3-1) a bolgár csapatot.

A párharc első mérkőzését február 19-én, a visszavágót pedig egy héttel később, 26-án rendezik. (MTI)