ICE-ellenes szobrot csinált az amerikai csapat a jégszobor-világbajnokságon, ezért kizárták őket

Kizárták a Team USA csapatot az amerikai Minnesota államban rendezett jégszobor-világbajnokságról, miután pályamunkájukat arra használták, hogy tiltakozzanak az amerikai bevándorlási rendészeti szervezet, az ICE (Immigration and Customs Enforcement) ellen – írja a The Daily Beast. Az „A Call to Arms” című alkotásban ugyanis a különböző kézjelek között, jelnyelven megjelent egy „ICE out” felirat is, vagyis, hogy „ki az ICE-szal”.

A kizárást nem egy művészeti zsűri, hanem a versenyt szervező és felügyelő helyi turisztikai–gazdasági szervezet, a Greater Stillwater Kereskedelmi Kamara hozta meg. A szervezet elnöke, Robin Anthony-Evenson azzal indokolta a döntést, hogy a mű „nem felelt meg a verseny szabályainak.” A szabályzat ugyanis kimondja, hogy „a csapatoknak ragaszkodniuk kell az eredetileg benyújtott vázlathoz”, illetve, hogy a „szobrok tiszteletben tartsák a kulturális és társadalmi értékeket, és kerüljenek minden sértő, vitatott, politikai vagy nem megfelelő témát.”

A Team USA kapitánya, Dusty Thune a történtek után azt mondta: „nem feltétlenül” tervezték, hogy az üzenetet helyezzenek el a szoborban, de

„néha a külső események is befolyásolják, mi lesz a végeredmény”.

A „Call to Arms” című munka átalakításáról hozott döntés egy héttel azután született, hogy január 7-én az ICE ügynökei megölték a 37 éves Renee Goodot. A háromgyerekes amerikai állampolgár halála után, egy héttel később egy venezuelai férfit lőttek meg az ügynökök, január 24-én pedig meglőttek és megöltek egy férfit Minneapolisban, aki a sürgősségi osztályon dolgozott ápolóként.

A szervezők előbb eltávolították a szoborról a politikai üzenetet, majd végül az egész szobrot leszedték. Anthony-Evenson így fogalmazott: „Utólag visszatekintve azonnal le kellett volna vennünk, de próbáltunk kedvesek lenni.” A 16 nevező csapatból végül Kanada nyerte a versenyt, az Egyesült Államok pedig értelemszerűen nem ért el helyezést.

