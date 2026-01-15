Eszkalálódnak a tüntetések Minneapolisban Good lelövése után, újabb férfira lőttek rá az ICE fegyveresei

Egyre durvábbak az összecsapások Minneapolisban a tüntetők és a Washingtonban a városba küldött bevándorlási hatóság, az ICE fegyveresei között. Miután az ICE katonái agyonlőtték a háromgyermekes anyát, Renee Nicole Macklin Goodot, aki a kocsijával szerintük el akarta ütni egyiküket (a felvételek alapján a nő inkább el akart hajtani a helyszínről), a Bevándorlási Hivatal további több ezer katonáját vezényelték a városba, ami számos erőszakos összetűzéshez vezetett a tüntetőkkel.

A helyi hangulat szerint ez már inkább fegyveres megszállásra hasonlít: a beszámolók szerint a szövetségi ügynökök paprikaspray-t használnak és az őket megfigyelő embereket kirángatják az autóikból, random módon állítanak meg az utcákon amerikai állampolgárokat, miközben sokan síppal járőröznek a saját utcáikon, hogy figyelmeztessék a szomszédokat, ha rendőrök vannak a közelben.

Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

Szerda este aztán az ICE rendfenntartói egy újabb emberre lőttek rá: a washingtoni Belbiztonsági Minisztérium közleménye szerint a férfi, egy papírok nélküli venezuelai bevándorló előbb autóval, majd gyalog próbált elmenekülni az őrizetbe vétel elől, majd pedig seprűnyéllel kezdte ütni a rendőrt, mire lábon lőtték.

Minneapolis város vezetése és Tim Walz, Minnesota demokrata kormányzója élesen szembeszáll az ICE jelenlétével. Walz egy videónyilatkozatban azt mondta, az ICE intézkedései már rég megszűntek bevándorlási ügyek lenni:

„Fegyveres, maszkos, kiképzetlen ICE-ügynökök járnak házról házra, és utasítják az embereket, hogy mutassák meg, hol élnek színes bőrű szomszédaik. Betörik az ablakokat, terhes nőket vonszolnak végig az utcán, egyszerűen megragadják a minnesotaiakat, és jelöletlen furgonokba tuszkolják őket – ártatlan embereket rabolnak el figyelmeztetés és megfelelő eljárás nélkül.”

- mondta az ICER-ről, ami szerinte „szervezett brutalitást folytat Minnesota népe ellen”.

Hétfőn már Minneapolis és Minnesota állam tisztviselői is beperelték a szövetségi kormányt, de az illetékes bíró szerdán elutasította az ICE bevetésének leállítását kérő ideiglenes korlátozó kérelmüket. Miután az FBI kizárta őket a nyomozásból, Minnesota legfőbb állami ügyészei saját vizsgálatot folytatnak le Good halálával kapcsolatban. Az FBI nyomozásával összefüggésben több washingtoni igazságügyi ügyész is lemondott, mert a Polgárjogi Osztály vezetője nem vesz részt a vizsgálatban.

Az amerikai hatóságok most azt állítják, hogy a Goodot agyonlövő ICE-ügynöknek, aki szerintük önvédelemből ölte meg az autóban ülő nőt, belső vérzése volt, mert a nő elütötte - a videófelvételek alapján a kocsi legfeljebb súrolta a rendőrt.