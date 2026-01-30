Letekerték a fűtést az ENSZ székhelyén, összeomolhat a költségvetés, ha továbbra sem fizetnek a tagállamok

Közvetlen pénzügyi összeomlás fenyegeti az ENSZ-t, mivel a tagállamok nem fizetik a vállalt díjakat – írta mind a 193 tagállamnak írt levelében António Guterres, az ENSZ főtitkára. A szervezet korábban is küzdött pénzügyi nehézségekkel, de Guterres szerint ez most egészen más szint, akár júliusra is kifogyhatnak a pénzből.

Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu via AFP

A legnagyobb érvágást egyértelműen az Egyesült Államok kihátrálása jelentette, amivel párhuzamosan más országok is csökkentették a szervezetnek szánt támogatásokat. Donald Trump januárban léptette ki az USA-t egy rakás nemzetközi szervezetből, az ENSZ-nek nyújtott támogatás összegét pedig jelentősen csökkentette.

A szervezet székhelyének otthont adó Genfben plakátokkal és táblákkal hívják fel a figyelmet a krízishelyzetre, miközben az épületben lekapcsolták a mozgólépcsőket és letekerték a fűtést. Guterres szerint az, hogy a tagállamok nem fizetnek, egyébként sérti a törvényeket, de egyelőre annyira nincs pénzük, hogy nem fogják kivizsgálni az egyes eseteket. (via BBC)