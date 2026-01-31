A Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás közleménye szerint január 18-án elhunyt Reban Zsolt, 1984-ben született, guti illetőségű katona.

A Kárpátalja lap az elhunyt családjára hivatkozva arról ír, hogy Reban gyerekkora óta szívproblémákkal, korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra. Ungváron és Beregszászban is vizsgálták állítólag, ám minden alkalommal hazaküldték, mondván katonai szolgálatra nem alkalmas.

A lap szerint január 6-án munkából tartott hazafelé ebédelni, amikor egy rendvédelmi jármű megállította. Családtagjai hiába próbálták jelezni, hogy a férfi beteg, és korábban alkalmatlannak nyilvánították, mégis elvitték. Utoljára január 16-án tudtak telefonálni vele, akkor azt mondta a Lemberghez közeli Javoriv katonai központban van kiképzésen, és nem tudja, mikor engedik haza. Két nappal később érkezett a hír, hogy Reban rosszul lett a kiképzés helyszínén, összeesett, és meghalt. A hivatalos iratok szerint a halál oka szív- és légzési elégtelenség volt, enyhe tüdőgyulladással kísérve. A férfit január 26-án temették el.

A halálhírre reagálva szombaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közleményt adott ki. „Itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség fellépjen az ukrán kényszersorozásokkal szemben.” – közölte. A miniszter azt is mondta, a részévétnyilvánításon túl minden támogatást megadnak az elhunyt családjának.