Djokovic elővett valamit a régiből, de végül felőrölte őt Alcaraz az Australian Open döntőjében

Még 5 éves sem volt Carlos Alcaraz, amikor 2008-ban Novak Djokovic megnyerte első bajnoki címét az Australian Openen. 38 évesen pedig a szerb arra készült, hogy még tovább kerekítse a történelmet, és megnyerje 25. Grand Slam-címét.

Most vagy soha érzéssel állhatott oda, amit részben a szerencséjének köszönhetett. Sok energiát spórolhatott ugyanis azzal, hogy a nyolcaddöntőben visszalépett ellene Mensík, a negyeddöntőben pedig kétszettes előnyben sérülés miatt volt kénytelen feladni Musetti. Tudott tehát energiát tartalékolni Djokovic, de ennek jó részét elégethette a Jannik Sinner elleni elődöntőben, amit hatalmas, több mint négyórás küzdelemben nyert meg.

Djokovic mellett szólt az óriási rutinja, csak Ausztráliában tízszer nyert, Alcaraz itt eddig még döntőbe sem jutott. A spanyol ugyanakkor 16 évvel fiatalabb. A nagy kérdés az volt, hogy Alcaraz milyen állapotban érkezik a döntőbe, mert ő még nagyobb csatában jutott a fináléban, Zverev ellen láthatóan komoly fizikális problémái voltak.

A döntő első játszmájában Djokovic a legszebb időszakát idézte, agresszívan, pontosan, szinte hiba nélkül játszott, uralta a meccset, Alcaraz szenvedett (9 ki nem kényszerített hibája volt, a szerbnek csak 4), de annak ugyanakkor nem volt nyoma, hogy sérült lenne. Mindenesetre a spanyol bréklabdáig sem jutott, a szerb kétszer is elvette ellenfele adogatását, és 6-2-vel az övé lett a szett.

Fotó: IZHAR KHAN/AFP

A második játszmában ugyanakkor látványosan visszaesett a szerb addig majdnem tökéletes játéka, a spanyol pedig elkezdett ráérezni, hogy mit kell játszani Djokovic ellen. Az adogatásban addig érinthetetlen szerb már az első adogatását majdnem elvesztette, a másodikat már nemcsak majdnem, a spanyol meg is ünnepeltette magát a közönséggel az első sikeres brékkel. A szerbnek esélye volt, hogy szinte azonnal visszavegye a bréket, nem sikerült, ezután már nem volt kérdés, hogy a spanyolé lesz a játszma, Djokovic rá is pihent a harmadikra. Alcaraz 6-2-vel egyenlített.

Fotó: IZHAR KHAN/AFP

A harmadik játszmában 2-2-nél brékelte a spanyol a szerbet, 5:3-nál mégegyszer, ezzel megfordította a meccset (2-6, 6-2, 6-3). Látványos volt kettejük között a fizikai különbség, Djokovic ott spórolt az energiával, ahol tudott, valami problémája is lehetett a jobb lábával, legalábbis ilyen jeleket adott időnként. Alcaraz meg mintha a szokásosnál is jobban mutatta volna, hogy milyen jó állapotban van, minden labdára robbant, még az elérhetetlenekre is.

A negyedik játszmában Alcaraz kezdett, hozta is simán az adogatását, aztán egy mini thriller jött. Djokovic adogatóként többször is komoly bajba került, de rendre felszívta magát, nem engedte el a játékot, 6 bréklabdát is hárított csak ebben a gémben. A majdnem negyedórás krimit a szerb nyerte, egyenlített. A közönség hosszan ünneplte a szerbet, az önbizalmának is láthatóan jót tett ez a játék. Ő is, a spanyol is magabiztosan hozta az adogatását 4-3-ig. Itt a szerb adogatásánál 0-30-ra állt Alcaraz, de végül hozta a szerb, aki ezekből a helyzetekből mentálisan rendre jól jött ki, és táplálkozott a közönség támogatásából is. Ezen a hullámon pedig 4-4-nél bréklabdához is jutott, de Alcaraz is rendben volt fejben, és végül hozta az adogatását. Nyomás alatt mindketten remekül játszottak, de 5-4-nél végül Alcaraz felülkerekedett a szerben.

Fotó: PAUL CROCK/AFP

Alcaraz ezzel hétszeres Grand Slam-győztes lett, az eddig hiányzó ausztrál cím begyűjtésével teljesítette a karrier Grand Slamet, minden idők legfiatalabbjaként.

A történelem legsikeresebb teniszezője, a túloldalon álló Djokovic 27 éves volt, amikor a 7. Grand Slamét nyerte. Alcaraz most 22 éves.

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5