Magyar Péter bő tízmilliót tudott félretenni, a Tisza pártot pedig ingyen vezeti a vagyonnyilatkozata szerint

Ahogy a parlamenti politikusoknak, úgy Magyar Péternek is vagyonnyilatkozatot kellett tennie EP-képviselőként.
Magyar nem zárt rossz évet pénzügyileg a júliusi nyitó nyilatkozatához képest,
Az ingatlanjai és egyéb tulajdonai nem változtak, autója is ugyanaz a Volvo, mint volt. Az egyetlen, 20 forint névértékű 4iG-részvénye már nincs meg.
Magyar egyébként a vagyonnyilatkozata szerint díjazás nélkül végzi a Tisza pártelnöki tevékenységét, és az LLM Zrt. vezetéséért sem kap pénzt.
Átvett egy céget a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkárától, aki bő két éven át a közbeszerzésekért felelt az Orbán-kormányban.
Magyarnak 2 hegyvidéki lakása, 1 használt autója, 63 millió névértékű befektetési jegye és 3 millió készpénze van. Bankszámlán összesen jó 10 millió forintnyi összeget tart és birtokol egy céget is, ami tavaly 16 milliós nyereséget ért el.
